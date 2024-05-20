Rıdvan Dilmen'den Galatasaray - Fenerbahçe maçı yorumları!

"İSMAİL KARTAL ADETA SANAT YAPTI"

"İsmail Kartal ikinci yarıya, 'Bana bir puan yeter' mentalitesiyle çıktı ve bence de haklıydı da çünkü 11-10 oynamak zor, Galatasaray'a karşı oynamak daha zor. İsmail Kartal'ı eleştirmesine eleştirdim ama bugün resmen bir sanat yaptı."