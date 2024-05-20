Rıdvan Dilmen'den Galatasaray - Fenerbahçe maçı yorumları!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederken şampiyonluk yarışını son haftaya taşıdı ve sarı-kırmızılılarla arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin uzun yıllar unutulmayacak derbi zaferini değerlendirdi. İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları...
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Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin deplasmanda 1-0 kazandığı Galatasaray maçını yorumladı. İşte Rıdvan Dilmen'in o değerlendirmelerinden öne çıkanlar:
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"TARİHİN EN İYİ KADROSU"
"Sezon başından beri söylediğimiz şeyi bugünde gördük. Fenerbahçe'nin bu kadrosu belki de tarihinin en iyi kadrosu ve Galatasaray'dan aşağı kalır hiçbir yanı yok."
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"GALATASARAY, BERABERLİK BİLMİYOR"
"Galatasaray'a bu karşılaşmada beraberlik yetiyordu ama bu takım beraberliğe oynamayı hiç bilmiyor."
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"SAÇMA SAPAN BİR KIRMIZI KART"
"İsmail Kartal bu maçta, "Ben kazanmaya geldim ve baskılı oynayacağım" dedi ve bunu da o görülen saçma sapan kırmızı karta kadar başardı."
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"SADECE BİR POZİSYONU VAR"
"Galatasaray, Fenerbahçe kırmızı kart gördükten sonra uzatmalarla birlikte 102 dakikada 1 tane pozisyona girebildi, o pozisyonda duran top."
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"İSMAİL KARTAL ADETA SANAT YAPTI"
"İsmail Kartal ikinci yarıya, 'Bana bir puan yeter' mentalitesiyle çıktı ve bence de haklıydı da çünkü 11-10 oynamak zor, Galatasaray'a karşı oynamak daha zor. İsmail Kartal'ı eleştirmesine eleştirdim ama bugün resmen bir sanat yaptı."
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"HAKLI BİR GALİBİYET ALINDI"
"Fenerbahçe bu maçta oyuncularıyla ve hocasıyla bambaşka bir maç oynadı. Fenerbahçeli oyuncular bu maçta sahada gösterdiği emekle ve oyunla haklı bir galibiyet elde etti."
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"20 SENE SONRA BİLE HATIRLANIR"
"Bu karşılaşma bundan 20 sene sonra hatırlanacaktır. Kuşkusuz hatırlanacaktır"
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"GALATASARAY FİZİKSEL OLARAK DA KAYBETTİ"
"Galatasaray bu karşılaşmada oyunun yanı sıra fizisksel olarak da maçı kaybetti. Bu maç 11-11 şekilde tamamlansaydı Fenerbahçe çok rahat bir galibiyet alırdı."
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"Futbol neyi emrediyorsa, nasıl oynanması gerekiyorsa Fenerbahçe öyle oynadı."