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Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Galatasaray yorumu: Büyük takımlar böyle puan toplar! Yusuf Demir ise... - Galatasaray haberleri

Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: Yusuf Demir ve Arda Güler...

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Rıdvan Dilmen, mücadeleyi yorumladı

12.09.2022 - 10:49 | Güncelleme: ABONE OL

  • İşte Dilmen'in yorumları...

    "KOLAY MAÇI ZORA SOKTULAR"

    "Kolay maçı zora soktu Galatasaray, psikolojik olarak da. Pozisyon vermedi ama Kasımpaşa tam havlu atmak üzereyken gol oldu. Galatasaray en zayıf olduğu yerden gol yedi yani duran toptan. Galatasaray kaç korner atmış bu haftaya kadar baksınlar"

  • "FAZLASIYLA HAK ETTİLER"

    "Galatasaray fazlasıyla hak etti maçı. 40'a yakın ceza sahasında topla buluşmaları var. Ertuğrul neleri çıkardı. Şut bombardımanına tuttular rakip kaleyi. Boey durmadan koşuyor, Van Aanholt son dakikalarda ileri çıkıp şut atıyor."

  • "OKAN HOCA İÇİN DE KOLAY DEĞİL"

    "Mertens'in müthiş bir özveriyle oynadığını görüyoruz. Ümraniye maçını çevirdi gerçekten, Trabzon maçında da öyle. Galatasaray'ın 6 maçtaki 13 puanı, beklenmeyen Giresun mağlubiyetini yeni bir kadro oluşurken Okan hoca için de kolay değil. Çok farklı yeni bir kadro oluşturdu Galatasaray."

  • "BU KEZ İYİ OYNAYARAK KAZANDILAR"

    "Kerem gollerini buldu, kazanmayı hak ettiler. Her geçen gün toparlıyorlar. Kötü oynarken de kazanmışlardı, şimdi iyi oynarken kazandılar. Büyük takımlar böyle puan toplar zaten. Ne Mertens, ne Mata, Ne Icardi planlı programlı olamıyor transferleri. Kulüpleri izin verince alınabiliyor. Ligimizde artık daha kaliteli maçlar izleyeceğiz."

  • "MATA'NIN DÖNÜŞÜ EKİM SONUNU BULUR"

    "Milli maç arasına kadar beklemeyin Mata'yı. İyi bir yüklemeyle geçirsin bu dönemi. Aşağı yukarı Mata'nın dönüşünü ki büyük bir oyuncu, 8-9 sezon oynadı Manchester'da. Ekim sonuna kadar yüksek performans beklemeyelim derim"

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