"FATİH TERİM VE ŞENOL GÜNEŞ..."

"Salgın sürecinin ne kadar süreceğini ya da nasıl devam edeceğini bilmiyoruz. Ancak daha önce söylediğim gibi bizim bir avantajımız var. Diğer liglerin bizden daha önce oynamaya başlaması bizim için büyük avantaj."