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Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler - Son dakika spor haberleri

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yorumu

Rıdvan Dilmen, futbol gündemindeki konularla ilgili yorumlarda bulundu. Dilmen, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la ilgili çarpıcı sözler söyledi

16.03.2022 - 10:22 | Güncelleme: FUTBOL

  • Yorumcu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından gelen soruları cevaplayarak takımları ve oyuncuları değerlendirdi. Dilmen'in sözleri şöyle:

  • FENERBAHÇE

    Tabii ki Fenerbahçeliler üzgün. Sezona erken veda etti, en azından bu kez avantaja çevirelim. Önce teknik direktör seçimi. Ve o teknik direktör doğrultusunda transfer. Birinci kriter; ilk 11'de 4 yerli kuralı. Özellikle savunmaya iyi bir yerli oyuncu transfer edilmeli. Çünkü önde forvet arkası ve kenarda oynatabileceği kaliteli yerli oyuncuları var. 

  • Altay'ı zorlayacak yabancı veya yerli kaleci. Tartışmasız bir santrafor. Tartışmasız sağ bek ve sol bek. Orta sahada da savunmanın önünde oynayacak ve arkası dönük top alıp, dönüp, oyunu kurabilecek bir oyuncu şart. Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon için yeni gelecek teknik direktörün yanında muhakkak İsmail Kartal olmalı.

  • VITOR PEREIRA

    Bir Fenerbahçeli olarak Vitor Pereira ile ilgili haklı çıktığım için üzgünüm. Daha 17 haftada 23 puan kaybetmiş bir teknik direktörden bahsediyoruz. Bu kaybı yaşadığı için de Fenerbahçe, Trabzonspor'un 20 puan gerisinde.

  • Daha sonra kimi getirirseniz getirin, havlu atmış bir takıma özellikle bu üç büyüklerden bir tanesiyse, başarılı olma şansı hiç yok. Örnek mi; bu sezon üçü birden. Önder Karaveli, Torrent ve İsmail Kartal ile olduğu gibi; iki ileri, bir geri.

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