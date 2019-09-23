Bir de dezavantajı var hocanın, başkanı çok tartışılıyor. Hoca kendi dünyasında çok şey düşünüyordur. Teknik hataları mutlaka var ama daha bir otorite koyması lazım. Ben nerede hata yaptım diye içinden düşünüyordur. Başkanının da tartışıldığı bir takım var. Takımda korkunç bir bireysel disiplinsizlik var. Buna fizik gücü diyebiliriz ama durduk yere hakemi itiyor.