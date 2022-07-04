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Ricky Martin'e bir suçlama daha: İddialar asılsız ve uydurma! - Magazin haberleri

Ricky Martin'e bir suçlama daha: İddialar asılsız ve uydurma!

Ricky Martin, hakkında çıkan "aile içi istismar" suçlamalarıyla gündeme geldi. Martin'in avukatı ise önceki gün şarkıcı hakkındaki iddiaları reddeden bir bildiri yayınladı

04.07.2022 - 07:55 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin (50) hakkında geçtiğimiz günlerde "aile içi istismar" suçlamaları nedeniyle dava açıldı. Gizlilik nedeniyle Martin hakkında kimin şikayetçi olduğu ise henüz açıklanmadı.

  • Polisin suçlamalar nedeniyle şarkıcının evine gittiğini ancak Ricky Martin'i bulamadığı da belirtildi.

    Konuya ilişkin basına açıklama yapan bir polis, "Şimdiye kadar polis onu bulamadı. Hakkında şikayetçi olan kişiye ilişkin uzaklaştırma kararı bulunuyor. Emrin yürürlükte kalıp kalmayacağını ise hakim belirleyecek." dedi.

  • "İDDİALAR ASILSIZ VE UYDURMA"

    Martin'in avukatı ise önceki gün ünlü isim hakkındaki iddiaları reddeden bir bildiri yayınladı.

    People' konuşan avukat, "Ricky Martin hakkında koruma ve uzaklaştırma kararına yol açan iddialar tamamen asılsız ve uydurmadır. Gerçekler ortaya çıktığında müvekkilimiz Martin'in tamamen haklı çıkacağından çok eminiz." sözleriyle şarkıcıyı savundu.

  • "MİLYONLARCA DOLAR BORCU VAR"

    Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Martin'in 2014-2018 ve 2020-2022 yıllarında beraber çalıştığı Drucker, şarkıcının kendisine 3 milyon dolar değerinde komisyonu ödemediğini iddia etmişti.

    Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ne dava isteminde bulunan Rebecca Drucker, şarkıcının kendisine milyonlarca dolar borcu olduğunu öne sürmüştü.

  • "MENAJERİNİ SUSTURMAYA ÇALIŞTI"

    Grammy ödüllü şarkıcının, menajeri tehdit ettiği ve susması için bazı belgeler imzalatmaya çalıştığı ileri sürülmüştü.

    Geçmişte dikkatsizce davranan ve yanlış hareketler yapan Ricky Martin'i koruduğunu belirten menajer, onu hep arkadaşı olarak gördüğünü ifade etmişti.

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