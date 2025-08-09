Habertürk
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Richaun Holmes Panathinaikos'ta - Basketbol Haberleri

        Richaun Holmes Panathinaikos'ta

        Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos, 10 sezondur NBA'de forma giyen ABD'li pivot Richaun Holmes'u transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2025 - 16:15 Güncelleme: 09.08.2025 - 16:15
        Richaun Holmes Panathinaikos'ta
        A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR, ABD'li pivot Richaun Holmes'u kadrosuna kattı.

        Kulübün açıklamasında "Panathinaikos BC AKTOR, Richaun Holmes'u iki yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattığını duyurmaktan mutluluk duyar." ifadesi kullanıldı.

        Kariyerine 2015 yılında Philadelphia 76ers'da başlayan 31 yaşındaki basketbolcu, sırasıyla Phoenix Suns, Sacramento Kings, Dallas Mavericks ve Washington Wizards forması giydi.

