PARKİNSON HASTALIĞI İLE MÜCADELE EDİYORDU

Öte yandan Richard Lewis, 2023'ün Nisan ayında Parkinson hastalığına yakalandığını ve stand-up yapmayı bırakarak sadece oyunculuk yapmaya ve yazmaya odaklanacağını açıklamıştı. Lewis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti; "Biliyor musunuz, işimin zirvesindeyim, neredeyse 50 yıl sonra artık bırakacağım' dedim ve bu konuda harika hissediyordum ve sonra birdenbire her şey tersine döndü."

2016’dan beri sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve "Arka arkaya dört ameliyat geçirdim. İnanılmazdı. Kötü şanstı ama hayat bu" diyen Richard Lewis, sırtından ve omzundan ameliyat oldu, ardından oyuncuya kalça ve omuz protezleri takılmıştı.