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        Haberler Dünyadan Richard Lewis, 76 yaşında hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Richard Lewis hayatını kaybetti

        ABD'li oyuncu ve komedyen Richard Lewis, geçirdiği kalp krizi sonucu 76 yaşında hayata veda etti. Larry David, meslektaşının vefatının ardından yaşadığı üzüntüyü "Richard, hayatımın büyük bir bölümünde benim için kardeş gibiydi. Hem en komik hem de en tatlı insan olmanın o nadir kombinasyonuna sahipti. Ama bugün beni hıçkıra hıçkıra ağlattı" sözleriyle dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 10:03 Güncelleme: 29.02.2024 - 10:03
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          Oyuncu ve komedyen Richard Lewis, yaşamını yitirdi. Lewis, Los Angeles'taki evinde geçirdiği kalp krizinin sonucu 76 yaşında hayata veda etti.

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          Richard Lewis'in basın temsilcisi Jeff Abraham, acı haberi "Eşi Joyce Lapinsky, tüm sevgi, dostluk ve destek için herkese teşekkür ediyor ve şu anda mahremiyet istiyor" sözleriyle doğruladı.

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          Richard Lewis'in ölüm haberiyle birlikte hayranları ve gösteri dünyasından arkadaşları duydukları üzüntüyü anlatan mesajlar yayımladı. Lewis'in kaybı, en çok 'Curb Your Enthusiasm' dizisinin yaratıcısı ve başrol oyuncusu ve Richard Lewis'in en eski dostlarından biri olan Larry David’i yıktı.

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          "KARDEŞ GİBİYDİ"

          Larry David, en yakın dostunun ölümünün ardından yayınladığı mesajda "Richard ve ben aynı hastanede üç gün arayla doğduk ve hayatımın büyük bir bölümünde benim için bir kardeş gibiydi. Hem en komik hem de en tatlı insan olmanın o nadir kombinasyonuna sahipti. Ama bugün beni hıçkıra hıçkıra ağlattı ve bunun için onu asla affetmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

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          PARKİNSON HASTALIĞI İLE MÜCADELE EDİYORDU

          Öte yandan Richard Lewis, 2023'ün Nisan ayında Parkinson hastalığına yakalandığını ve stand-up yapmayı bırakarak sadece oyunculuk yapmaya ve yazmaya odaklanacağını açıklamıştı. Lewis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti; "Biliyor musunuz, işimin zirvesindeyim, neredeyse 50 yıl sonra artık bırakacağım' dedim ve bu konuda harika hissediyordum ve sonra birdenbire her şey tersine döndü."

          2016’dan beri sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve "Arka arkaya dört ameliyat geçirdim. İnanılmazdı. Kötü şanstı ama hayat bu" diyen Richard Lewis, sırtından ve omzundan ameliyat oldu, ardından oyuncuya kalça ve omuz protezleri takılmıştı.

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          Richard Lewis en çok karanlık, nevrotik ve kendini küçümseyen mizahıyla tanınıyordu. Lewis, 'Leaving Las Vegas' ve 'Once Upon a Crime' gibi filmlerin yanı sıra 'Anything But Love', 'Blunt Talk' ve '7th Heaven' gibi çeşitli TV dizilerinde rol almıştı.

          Fotoğraflar: AP, Reuters, Mega

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