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        Haberler Dünyadan Richard Gere'a aile boyu Cannes desteği - Magazin haberleri

        Richard Gere'a aile boyu Cannes desteği

        Richard Gere, yeni filminin Cannes Film Festivali galasında ailesiyle birlikte boy gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 16:02 Güncelleme: 19.05.2024 - 16:02
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        • 1

          Richard Gere, 77. Cannes Film Festivali'ne ailesiyle birlikte katıldı. 74 yaşındaki ünlü oyuncu, yeni filmi 'Oh, Canada'nın Cannes galasında kırmızı halıda eşi ve oğluyla poz verdi.

        • 2

          Ünlü oyuncu, eşi Alejandra Silva ve eski eşi Carey Lowell'dan olan oğlu Homer James Jigme Gere ile fotoğrafçılara gülümsedi.

        • 3

          Daha önce süper model Cindy Crawford ile evli olan ve bu evliliği 1995'te bitiren Richard Gere, 2002'de Carey Lowell ile evlendi ve 2013'te boşandı.

        • 4

          Gere ile Alejandra Silva da 2018'den bu yana mutlu bir birliktelik yürütüyor. Çift, birbirlerine olan sevgisini Cannes kırmızı halısında da gösterdi.

        • 5

          Kırmızı halıda ayrıca Richard Gere'ın rol arkadaşları Uma Thurman ve Penelope Mitchell, senarist ve yönetmen Paul Schrader de vardı.

        • 6

          Grand Lumiere Tiyatrosu'nda yapılan galada, film üç dakika boyunca ayakta alkışlandı.

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          'Oh, Canada' filmi, Russell Banks'in romanından uyarlandı. Film, eski öğrencilerinden biriyle hayatı hakkındaki tüm gerçeği anlatmak için son bir röportaj vererek itiraflarda bulunan Kanadalı ünlü belgesel film yapımcısının hikâyesini anlatıyor.

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