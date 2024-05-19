Richard Gere'a aile boyu Cannes desteği
Richard Gere, yeni filminin Cannes Film Festivali galasında ailesiyle birlikte boy gösterdi
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Richard Gere, 77. Cannes Film Festivali'ne ailesiyle birlikte katıldı. 74 yaşındaki ünlü oyuncu, yeni filmi 'Oh, Canada'nın Cannes galasında kırmızı halıda eşi ve oğluyla poz verdi.
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Ünlü oyuncu, eşi Alejandra Silva ve eski eşi Carey Lowell'dan olan oğlu Homer James Jigme Gere ile fotoğrafçılara gülümsedi.
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Daha önce süper model Cindy Crawford ile evli olan ve bu evliliği 1995'te bitiren Richard Gere, 2002'de Carey Lowell ile evlendi ve 2013'te boşandı.
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Gere ile Alejandra Silva da 2018'den bu yana mutlu bir birliktelik yürütüyor. Çift, birbirlerine olan sevgisini Cannes kırmızı halısında da gösterdi.
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Kırmızı halıda ayrıca Richard Gere'ın rol arkadaşları Uma Thurman ve Penelope Mitchell, senarist ve yönetmen Paul Schrader de vardı.
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Grand Lumiere Tiyatrosu'nda yapılan galada, film üç dakika boyunca ayakta alkışlandı.
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'Oh, Canada' filmi, Russell Banks'in romanından uyarlandı. Film, eski öğrencilerinden biriyle hayatı hakkındaki tüm gerçeği anlatmak için son bir röportaj vererek itiraflarda bulunan Kanadalı ünlü belgesel film yapımcısının hikâyesini anlatıyor.