Beşiktaş'taki geleceği merak konusu olan Ricardo Quaresma, hakkında çıkan transfer iddialarını yalanladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Portekizli yıldız, Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı ile görüştüğü ve ayrılmayı kabul ettiği şeklindeki habere ilişkin olarak "Yalan haberler. Sözleşmemin son yılı, kulübüme takımıma ve taraftarıma yardım etmek, şampiyon olmak için çalışacağım. Hepinize sarılıyorum. Sonsuza kadar Beşiktaş" ifadelerini kullandı.