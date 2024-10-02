RFS - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, bu kez Letonya ekibi RFS'ye konuk olacak. İlk karşılaşmasında PAOK'u 3-1 yenen sarı kırmızılılar, deplasmandan da 3 puanla dönmenin peşinde. Kritik mücadele, Galatasaray'ın Avrupa macerasında önemli bir viraj olarak öne çıkıyor. Sarı kırmızılılar, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Peki, futbolseverlerin merak ettiği RFS - Galatasaray maçı ne zaman? İşte detaylar...
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Avrupa Ligi'nde yoluna galibiyetle başlayan Galatasaray, ikinci maçında Letonya'nın güçlü temsilcisi RFS ile karşılaşacak. İlk maçında sahasında kazanan sarı kırmızılılar, bu kez deplasmanda avantaj sağlamak amacında. Avrupa'daki hedeflerine emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, taraftarlarına bir zafer daha yaşatmak istiyor. İşte "RFS - Galatasaray maçı hangi gün oynanacak?" sorusunun yanıtı...
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RFS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
RFS - Galatasaray maçı, 3 Ekim 2024 Perşembe günü TSİ 19:45'te başlayacak.
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RFS - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Daugava Stadı’nda oynanacak RFS - Galatasaray maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
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GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
Sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi maç programı şu şekilde;
3 Ekim l RFS - Galatasaray
23 Ekim l Galatasaray - Elfsborg
7 Kasım l Galatasaray - Tottenham
29 Kasım l Alkmaar - Galatasaray
12 Aralık l Malmö - Galatasaray
21 Ocak l Galatasaray - D.Kiev
30 Ocak l Ajax - Galatasaray
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SARI-KIRMIZILILARDA HEDEF İLK 8
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi’nde format değişikliğine gidildi.
Galatasaray, yeni format gereği dördü içeride dördü deplasmanda olmak üzere 8 takımla karşılaşacak.
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Sarı kırmızılılar, 8 maçın ardından puan sıralamasında 36 takım arasından ilk 8’e girmesi durumunda doğrudan play-off turuna yükselecek.
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9. ve 24. sıra aralığı ise Son 16’ya kalmak için play-off oynayacak. Lig tablosunda 25. sıranın altındaki takımlar ise Avrupa Ligi’nden elenecek.