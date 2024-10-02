Avrupa Ligi'nde yoluna galibiyetle başlayan Galatasaray, ikinci maçında Letonya'nın güçlü temsilcisi RFS ile karşılaşacak. İlk maçında sahasında kazanan sarı kırmızılılar, bu kez deplasmanda avantaj sağlamak amacında. Avrupa'daki hedeflerine emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, taraftarlarına bir zafer daha yaşatmak istiyor. İşte "RFS - Galatasaray maçı hangi gün oynanacak?" sorusunun yanıtı...