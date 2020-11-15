Rezidansta 70 kişilik parti!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Son olarak iş insanı Ali Cem Resne’nin Rumelihisarı'nda bulunan 4 katlı villasında yapılan eğlenceden sonra, bu etkinliğin bir benzeri geçtiğimiz akşam Etiler'deki bir rezidansta gerçekleşti.