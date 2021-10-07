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Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve rezerv açıklaması

Merkez Bankası'nın rezervlerinin 85 milyar dolardan 122 milyar dolara yükseldiğini belirten Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz" dedi. Kavcıoğlu çekirdek enflasyon göstergelerinde yavaşlama gördüklerini belirtti

07.10.2021 - 10:31 | Güncelleme: ABONE OL
Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve rezerv açıklaması
HABERTURK.COM

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu sürpriz faiz indiriminin ardından yatırımcılarla bugün videokonferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıda önemli mesajlar verdi.

Merkez Bankası'nın rezervlerinin 85 milyar dolardan 122 milyar dolara yükseldiğini belirten Kavcıoğlu "Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Çekirdek enflasyon göstergelerinde yavaşlama gördüklerini belirten Kavcıoğlu "Öncü göstergeler 3. çeyrekte iktisadi faaliyette iç talebin de etkisiyle güçlü seyre işaret ediyor. Arızi unsurlar ortadan kalktıkça enflasyonda geçici etkilerin de ortadan kalkacağını beklemekteyiz. Mevcut durumda ihracattaki güçlü seyir, ithalatta miktar bazlı yavaşlama ve altın ithalatındaki kayda değer düşüş dengede devam eden iyileşmeyi destekliyor. Kredi büyümesi belirgin yavaşlamaya işaret ediyor. Para politikası duruşumuzu belirlerken, çeşitli unsurların ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

'İHRACATTAKİ GÜÇLÜ SEYİR İYİLEŞMEYİ DESTEKLİYOR'

Dayanıksız mal talebinde güçlenme gördüklerini belirten Şahap Kavcıoğlu şunları söyledi:

"İhracattaki güçlü seyir devam eden iyileşmeyi destekliyor. Yılın geri kalanında cari işlemlerdeki iyileşme devam edecek.

Hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile beraber istihdam piyasasının salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattığını söyleyebiliriz. İstihdam piyasası salgın dönemi etkilerini geride bıraktı. Finansman koşullarında daha duyarlı olan dayanıklı mal talebinde yavaşlama dikkat çekerken, dayanıksız mal talebinde güçlenme görüyoruz."

Devamı geliyor...

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