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        Haberler Sağlık Rezene tohumu, rezene yağının faydaları neler? Rezene çayı nasıl yapılır? İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!

        Rezene tohumu yağının faydaları neler? Rezene tohumu çayı nasıl hazırlanır?

        Rezene tohumu yağının herkes tarafından bilinen faydaları bulunuyor. Rezene tohumu yağı ile ilgili bilinmesi gereken noktalardan birisi ise nasıl ve hangi sıklıkta kullanılması gerektiği. Peki, zayıflamaya yardımcı olduğu bilinen bu yağın başka ne gibi faydaları var? İşte, sizin için rezene tohumu yağının 6 faydası!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 12:44 Güncelleme: 23.03.2024 - 12:44
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        • 1

          Şifalı bir bitki olan rezene tohumu vücuda sağladığı yararlar ile birçok hastalığa kalkan olabiliyor. Rezene tohumu yağı düzenli tüketilirse metabolizmayı hızlandırarak kilo verme sürecini kolaylaştırabilir. İşte, içeriğindeki besin bileşenleri sayesinde vücuda pek çok faydası olan rezene tohumu yağının faydaları…

        • 2

          1-HEM REZENE HEM DE TOHUMLARI BESİNLERLE DOLU

          Rezene C vitamini, potasyum, manganez, kalsiyum, demir vitaminleri içerir. C vitamini vücudunuzda güçlü bir antioksidan görevi görerek serbest radikaller adı verilen dengesiz moleküllerin neden olduğu hücresel hasara karşı koruma sağlar.

        • 3

          2-GÜÇLÜ BİTKİ BİLEŞİKLERİ İÇERİR

          Rezene ve rezene tohumlarının belki de en etkileyici faydaları içerdikleri antioksidanlardan ve güçlü bitki bileşiklerinden gelmektedir. Bitkinin esansiyel yağının 87'den fazla uçucu bileşik içerdiği gösterilmiştir.

        • 4

          3- REZENE TOHUMLARI İŞTAHI BASTIRABİLİR

          Rezene tohumları sadece tariflerinize derinlik ve lezzet katmakla kalmaz, aynı zamanda iştahın azalmasına da yardımcı olur. Rezene esansiyel yağının önemli bir bileşeni olan anetol, bitkinin iştah bastırıcı özelliklerinin arkasında olabilir. Bu alandaki araştırmalar çelişkilidir ve rezenenin potansiyel iştah bastırıcı özelliklerini tam olarak anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

        • 5

          4­- KALP SAĞLIĞINA FAYDA SAĞLAYABİLİR

          Rezene ve tohumlarını yemek, yüksek kolesterol gibi belirli kalp hastalığı risk faktörlerini azalttığı gösterilen bir besin maddesi olan lifle dolu olduğundan, kalp sağlığına çeşitli şekillerde fayda sağlayabilir.

        • 6

          5- EMZİREN KADINLARA FAYDA SAĞLAYABİLİR

          Östrojen hormonunu uyardığı düşünülen rezene çayı, anne vücudunda daha fazla süt üretilmesini sağlayabilir.

          Östrojen hormonunu uyardığı düşünülen rezene çayı, anne vücudunda daha fazla süt üretilmesini sağlayabilir.

          UYARI: Rezene çayının aşırı tüketimi, süt üretimini azaltabilir ve bebekte sindirim sorunlarına yol açabilir. Ayrıca, içeriğindeki bazı bileşenler bebeklerde uyku sorunlarına veya irritabiliteye neden olabilir.

        • 7

          6- DİĞER POTANSİYEL FAYDALAR

          Yukarıda belirtilen faydaların yanı sıra rezene ve tohumları sağlığınızı aşağıdaki şekillerde iyileştirebilir.

          • Antibakteriyel olabilir
          • Zihinsel fayda sağlayabilir.
          • Menopozu rahatlatabilir

          UYARI: Rezeneyi yağ veya takviye olarak kullanmadan önce, altta yatan herhangi bir rahatsızlığınız varsa, doktorunuza danışmalısınız.

        • 8

          REZENE ÇAYI NASIL DEMLENİR?

          Rezene çayı hazırlamak için, 1 bardak içme suyuna 2 çay kaşığı ezilmiş ya da öğütülmüş rezene tohumu eklenir. Hazırlanan rezeneli karışım cezvede kaynatıldıktan sonra altı kapatılır ve yaklaşık 5 dakika kadar üstü kapalı şekilde çayın demlenmesi beklenir. Rezene çayı, demini aldıktan sonra tüketilebilir.

          REZENE TOHUMU ESANSİYEL YAĞININ FAYDALARI VE KULLANIMLARI

          Rezene esansiyel yağı, meyankü aroması ve aroması nedeniyle yüzyıllardır bir dizi sağlık sorunu için kullanılmaktadır. Bu aynı zamanda mutfak amaçlı kullanım için de iyidir ve daha iyi sindirim sağlığı ve solunum sağlığını teşvik etmek için faydalıdır. Rezene doğal esansiyel yağı, cilt sindirimi için en iyi doğal temellerden biridir. Kendine özgü ve tatlı kokusu, onu aromaterapide mükemmel bir doğal ürün yapar. Beklenmedik bir şekilde kilo almışsanız, rezene esansiyel yağı kilo kaybı da daha iyi sonuçlar üretmek için etkilidir.

          SİNDİRİME FAYDA SAĞLAYABİLİR

          Rezene bitkilerinden elde edilen tohumlar, yiyecekleri baharatlamak için bir tür baharat olarak yaygın olarak kullanılır.

          Tıbbi olarak, rezene tohumları, küçük bir kaşık tohum ve sıcak sudan yapılan, 20 dakika demlenmiş ve yemekten yarım saat sonra yudumlanan bir çay yoluyla şişkinlik ve gazı tedavi etmek için de kullanılmıştır. Bu işe yarayabilir çünkü rezene ve tohumları sindirimi destekleyen lif sunar.

          * Rezene yağını kullanmadan önce doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

          SAĞLIKLI METABOLİZMA

          Rezene esansiyel yağı, sağlıklı metabolizmayı, karaciğer fonksiyonunu ve dolaşımı teşvik etmek için oldukça etkilidir. Bu doğal uçucu yağ, solunum yolunun yanı sıra akciğer sağlığı için de mükemmel bir doğal üründür.

          Kullanım: Sağlıklı metabolizmayı teşvik etmek için rezene tohumu esansiyel yağının nasıl alınacağını bilmek iyidir. Bunun için suya veya başka bir içeceğe 1-2 damla rezene esansiyel yağı eklemeniz gerekiyor.

          Kaynak: health.com/nutrition/fennel-benefits

          floralessentialoils.com/blog/fennel-essential-oil-uses-and-benefits/

          healthline.com/nutrition/fennel-and-fennel-seed-benefits

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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