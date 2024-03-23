REZENE ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Rezene çayı hazırlamak için, 1 bardak içme suyuna 2 çay kaşığı ezilmiş ya da öğütülmüş rezene tohumu eklenir. Hazırlanan rezeneli karışım cezvede kaynatıldıktan sonra altı kapatılır ve yaklaşık 5 dakika kadar üstü kapalı şekilde çayın demlenmesi beklenir. Rezene çayı, demini aldıktan sonra tüketilebilir.

REZENE TOHUMU ESANSİYEL YAĞININ FAYDALARI VE KULLANIMLARI

Rezene esansiyel yağı, meyankü aroması ve aroması nedeniyle yüzyıllardır bir dizi sağlık sorunu için kullanılmaktadır. Bu aynı zamanda mutfak amaçlı kullanım için de iyidir ve daha iyi sindirim sağlığı ve solunum sağlığını teşvik etmek için faydalıdır. Rezene doğal esansiyel yağı, cilt sindirimi için en iyi doğal temellerden biridir. Kendine özgü ve tatlı kokusu, onu aromaterapide mükemmel bir doğal ürün yapar. Beklenmedik bir şekilde kilo almışsanız, rezene esansiyel yağı kilo kaybı da daha iyi sonuçlar üretmek için etkilidir.

SİNDİRİME FAYDA SAĞLAYABİLİR

Rezene bitkilerinden elde edilen tohumlar, yiyecekleri baharatlamak için bir tür baharat olarak yaygın olarak kullanılır.

Tıbbi olarak, rezene tohumları, küçük bir kaşık tohum ve sıcak sudan yapılan, 20 dakika demlenmiş ve yemekten yarım saat sonra yudumlanan bir çay yoluyla şişkinlik ve gazı tedavi etmek için de kullanılmıştır. Bu işe yarayabilir çünkü rezene ve tohumları sindirimi destekleyen lif sunar.

* Rezene yağını kullanmadan önce doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

SAĞLIKLI METABOLİZMA

Rezene esansiyel yağı, sağlıklı metabolizmayı, karaciğer fonksiyonunu ve dolaşımı teşvik etmek için oldukça etkilidir. Bu doğal uçucu yağ, solunum yolunun yanı sıra akciğer sağlığı için de mükemmel bir doğal üründür.

Kullanım: Sağlıklı metabolizmayı teşvik etmek için rezene tohumu esansiyel yağının nasıl alınacağını bilmek iyidir. Bunun için suya veya başka bir içeceğe 1-2 damla rezene esansiyel yağı eklemeniz gerekiyor.

Kaynak: health.com/nutrition/fennel-benefits

floralessentialoils.com/blog/fennel-essential-oil-uses-and-benefits/

healthline.com/nutrition/fennel-and-fennel-seed-benefits