Rezene Çayı Süt Yapar Mı? Emziren Anneler Günde Ne Kadar Rezene Çayı İçmeli?

Bu yüzden anneler bu dönemde süt arttırıcı bitkisel içecekler hakkında sık sık araştırma yapar. Tüketimi ile anne sütüne katkı sağladığı ifade edilen bitki çaylarının başında ise rezene çayı gelir. Rezene çayının süt yapıcı özelliği olduğu bilinse de, rezene çayı süt yapar mı? Emziren anneler günde ne kadar rezene çayı içmeli? Sorularının cevaplarını sizler için yazımızda derledik.

Yeni anneler, emzirme dönemlerinde sütlerinin daha sağlıklı ve faydalı olması için farklı yolları aramaya devam ediyor. Bu kapsamda bitki çaylarının tüketimi ise öne çıkan konu başlıkları arasında yer alıyor. Kokusu ve aroması ile kış aylarının da vazgeçilmez bitki çayları arasında yerini alan rezene çayı ise anne sütünü arttırıcı özelliği ile emzirme dönemlerinde tercih ediliyor. Peki, rezene çayının anne sütünde zararları ve faydaları nelerdir?

Rezene Çayı Süt Yapar Mı?

Rezene çayı kişiler tarafından en çok tüketilen bitki çayları arasında yer alır. Özellikle sakinleştirici özelliği bulunan rezene çayının insan sağlığı üzerindeki faydaları da merak edilen konular arasında yer alır. Öncelikle rezene çayının içeriğinde bulunan bileşenlerin annelerde östrojen hormonunu arttırdığı bilinmektedir.

Yapılan bilimsel çalışmalar ve araştırmalar ise bu etkinin anne sütü üzerinde de olumlu etki sağladığı yönündedir. Bu yüzden anneler emzirme döneminde günde bir bardak olmak üzere rezene çayı içebilirler. Rezene çayı gaz giderici bir etkiye de sahiptir. Bundan dolayı anne sütü ile birlikte bebekleri gaz yönünde den rahatlatmaktadır.

Rezene Çayı Anne Sütünü Azaltır Mı?

Rezene çayının emzirme döneminde tüketimi kapsamında farklı yorumlar bulunur. Bunlardan biri de anne sütünü azaltıcı etkisi olduğu yönündedir. Ancak bu iddiayı doğrulayan bilimsel bir araştırma bulunmamaktadır. Rezene çayının anne sütünü arttırıcı etkisinin yanı sıra farklı olumlu etkileri de bulunmaktadır. İşte rezene çayının etkileri:

Gaz problemlerine iyi gelir. Bağırsakları temizler, mide sorunlarına çözüm olur.

Öksürük sorunlarına iyi gelir. Sıcak tüketimle boğaz ağrısını azaltır.

İçeriğinde atenol ve fenkon bileşenleri bulunur. Bunlar balgam sökücü etkiye sahiptir.

Sindirim sistemini düzenler.

Strese iyi gelir, sakinleşmeye yardımcı olur.

Emziren Anne Günde Ne Kadar Rezene Çayı İçmeli?

Rezene çayının hazırlanışı oldukça basit ve hızlıdır. Bunun için 1 bardak kaynamış su içerisine bir çay kaşığı rezene tohumunu atıp 10 dakika demlemeye bırakabilirsiniz. Bu demlemenin ardından süzerek gönül rahatlığı ile içebilirsiniz. Ancak her doğal bitki çayında olduğu gibi rezene çayının tüketiminde de doğru miktar büyük önem taşır.

Fazla tüketim ile birlikte rezene çayı sadece emziren annelerde değil normal bireylerde de yan etki gösterebilir. Bu yüzden emziren anneler günde ne kadar rezene çayı tüketebileceklerini merak eder. Bunun için uzman bir doktordan yorum almak doğru olsa da emziren anneler için günlük önerilen tüketim miktarı bir fincanı geçmemelidir.

Emzirirken Rezene Çayı İçilir Mi?

Rezene çayı emzirme döneminde anne sütünü arttırırken sindirimi, kolaylaştırır ve stresi azaltır. Aynı zamanda hem anne hem de bebeğin gaz problemlerinin azalmasına yardımcı olur. Ancak bazı durumlarda emziren anneler rezene çayı tüketiminden uzak durmalıdır. Bunun nedeni anetol’dür. Rezene çayının bileşenlerinden biri olan anetol bazı kişilerde alerjiye yol açabilir. Bu yüzden anetol alerjisi olan kişiler rezene çayı tüketiminden uzak durmalıdır.