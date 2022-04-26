Rezene çayının bebeklere faydaları

Rezene bitkisi, Akdeniz bölgesinde yetiştirilen sağlıklı bir bitkidir. Bu bitkinin toplanıp kurutulması ile birlikte rezene çayı elde edilir. Rezene çayı yetişkinlerin sağlık açısından kullanmayı tercih ettikleri bir bitkiyken bebeklerde de kullanımı konusunda araştırılma yapılmaktadır. Bebekler üzerinde de rezene çayının faydaları olduğu ifade edilmektedir. İşte, rezene çayı bebeklere iyi gelir mi? Rezene çayı bebeklere verilir mi? sorularının merak edilen cevapları.
Rezene Çayı Bebeklere Faydaları
- Rezene çayı yetişkinlerde olduğu gibi bebeklerde de sindirim sitemi için faydalıdır. Yeterli miktarda kullanıldığında bebeklerin midelerinin rahatlamasına yardımcı olur.
- Bebeklik dönemindeki en büyük sıkıntı gaz ve şişkinliktir. Bu dönemde anne sütü ile beslenen bebeklerde gaz durumu uykusuzluk ve huysuzluğa yol açar. Rezene çayı ise bu sorunlara iyi gelir.
- Rezene çayı bebeklerin dirençlerini yükseltir. Bu da dışarıdan gelen mikroplara ve enfeksiyonlara karşı bebekleri korur.
Rezene Çayı Bebeklere Zararları
Rezene çayının bebeklerde olumsuz bir yan etkisi yoktur. Ancak kullanım miktarı ve süresi sağlık için olumsuz sonuçlara neden olabilir. Eğer rezene çayı bebeklerde çok uzun süre kullanılırsa bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz durumlar meydana gelir ve zayıflama yaşanır. Bunun yanı sıra alerjik reaksiyonlar da ortaya çıkabilir. Bu yüzden bebeklerde rezene çayı kullanmadan önce doktora başvurulması ihmal edilmemelidir.
Rezene Çayı Bebeğe Gaz Yapar Mı?
Bebeklik döneminin en büyük problemi gazdır. Bebeklerde meydana gelen gaz, uzun süreli ağlamalara ve uykusuzluğa yol açar. Bu kapsamda gaz ve şişkinliğe iyi gelmesi nedeniyle rezene çayı tüketimi tercih edilebilir. Rezene çayının bebeklerde gaz yapmasının aksine, gazı daha rahat çıkarmakta etkilidir.
Rezene Çayı Bebeği Uyutur Mu?
Rezene çayı yetişkinlerde sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Uyku getirme konusunda bir etkisi olduğu ise kesin değildir. Ancak rezene çayının gaz ve şişkinliğe iyi geldiği, sindirim sistemini rahatlattığı bilinmektedir. Bu özellikleri ile bebeklerde gaz ve şişkinlik probleminin olmaması, onların daha kaliteli bir uyku yaşamalarına yol açar.
Rezene Çayı Bebeklerde Kabızlık Yapar Mı?
Rezene çayı yetişkinlerde de bebeklerde de sindirimi rahatlatan bir bitki çayıdır. Bu yüzden bebeklerde tüketildiğinde kabızlık meydana gelmesini engeller. Bebekler için ek gıda ve besinlerin verilmesinde çok dikkatli olunması gerektiği için kişiler bu bitki çayının bebeklerde nasıl kullanılması gerektiğini de araştırır. Rezene çayını bebeklerde kullanırken sıcaklık derecesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Eğer sıcak bir şekilde bebeklere verilirse bu damakta ve ağızda yanmaya sebebiyet verebilir. Rezene çayını hazırlarken yetişkinler için hazırlanan miktar kullanılmamalı ve poşet değil demleme rezene çayı tercih edilmelidir.
Eğer 6 ila 12 ay arasındaki bebeklere rezene çayı hazırlanacak ise 1,5 çay bardağına 2 gram, daha büyük yaşlarda ise 3 ila 5 gram rezene bitkisi kullanılabilir. Demlenen ve ılık hale getirilen rezene çayı bir biberon yardımı ile bebeklere içirilebilir. Bebeğin rezene çayı tüketimini daha kolay bir hale getirmek için biberon kullanılmalıdır. Rezene çayında dikkat edilmesi gereken diğer nokta ise günlük en fazla 1.5 çay bardağı tüketilmesidir.
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