Galatasaray eski Başkan Yardımcısı avukat Rezan Epözdemir, Galatasaray Kulübü'nde olağanüstü seçim öncesi yaşanan sıcak gelişmeleri değerlendirdi. Epözdemir, İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Galatasaray Kulübü’ne açıldığı belirtilen davanın, Galatasaray'daki seçim sürecine pratikte engel olmadığını belirtti.

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'e konuşan Av. Dr. Rezan Epözdemir şu ifadeleri kullandı:

"Tabii bu konuda bir bilgi kirliliği var ama kamuoyuna yansıyanlardan anladığım kadarıyla İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından açılmış bir dava var. Nitekim dün ve önceki gün benim kamuoyuna yansıyan beyanlarımda bu konu sorulmuştu; Orada da söylemiştim İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün ki valiliğin tüzel kişiliği altındaki bir birim bu… Bu müdürlüğün tek başına bir genel kurul iptal etme yetkisi yok ancak para cezası verebilir ve eksikliklerin giderilmesini isteyebilir ancak mahkeme bir genel kurulun iptaline karar verebilir. Medeni Kanun'un 83. maddesine göre ilgililer açabilir, Dernekler Kanunu 32/1b’ye göre de aynı zamanda valilik de böyle bir dava açabilir, onun dışında tek taraflı idari işlemle genel kurul kararı iptal edilemez demiştim.

"PRATİKTE SEÇİM TAKVİMİNİN İŞLEMESİNE ENGEL OLMAZ"

Nitekim bugün kamuoyuna yansıyan bilgiler o yönde; anladığım kadarıyla şayet doğruysa böyle bir dava açıldığı iddiası var. Bu davada ibrasızlığa ilişkin mali genel kurulda alınan kararın iptali, mali genel kurulun iptali, söylendiği gibi veya tüzükteki ilgili hükümlerin iptali ve seçimli genel kurula ilişkin yönetim kurul kararının iptali taleplerinden hangisi dermeyan edildi onu bilmiyoruz. Dava dilekçesi önümüzde yok, fakat ne olursa olsun ister mail gelen kurul kararının iptali olsun, ister seçimli genel kurul kararı ile ilgili bir yönetim kurulu kararının iptali olsun, sadece davanın açılmış olması pratikte bu süreçlerin ve seçim sürecinin, seçim takviminin işlemesine engel olmaz. Eğer bu davayı ihtiyati tedbir talepli açtıysa, valilik makamı mahkemede ihtiyati tedbir kararı verirse, Hukuk Muhakemeleri Kanunu 389 ve devamına göre ihtiyati tedbir kararı verirse ancak ibrasızlıkla ilgili genel kurul kararının yürütmesi durur veya seçimle ilgili de bu konuda bir karar verilmişse, seçimli genel kurulun toplanmasını ilişkin kararı yürütmesi durur ancak bu ihtimalde onun dışında seçim takvimi işler, süreç de işler. Böyle bir davanın açılmış olması tek başına şu aşamada bu süreçleri durdurmaz.

"TÜZÜĞÜN 87. MADDESİ 22. FIKRASINA GÖRE SEÇİM KARARI AÇIKLANMADI"

Bir diğer husus zaten Galatasaray Spor Kulübü yönetimi anladığımız kadarıyla seçimi açıklarken tüzüğün 28. maddesine göre açıkladı. Tüzüğün 87. maddesi 22. fıkrasına göre açıklamadı. Tüzüğün 87. maddesi 22. fıkrası ibrasızlık alan yönetimin 30 gün içerisinde genel kurula gitmesine dair hükümdü. Sanki normal bir seçim olağanüstü genel kurul toplayarak seçim yapıyormuş gibi bu karar alındı. Dolayısıyla diyelim ki genel kurulla ilgili idari ibrasızlık bakımından bir yürütmeyi durdurma talepli yani ihtiyati tedbir talepli böyle bir dava açılmış olsun ve mahkeme idari ibrasızlıkla ilgili bir tedbir kararı vermiş olsun; bu da tek başına seçimlerin yapılmasına engel olmaz seçimlerin yapılmasına ilişkin de bir ihtiyati tedbir yapılmasının durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararı verilmesi lazım veya tüzükteki ilgili hükümlerin uygulanmasına ilişkin bir ihtiyati tedbir kararı verilmesi lazım. Aksi halde seçim takvimi işler. Burada kilit soru genel kurul kararının iptali dışında hangi taleplerin söz konusu olduğu, valilik tarafından açılan davada hangi taleplerle bu davanın açıldığı birinci mesele, ikincisi valinin ihtiyati tedbir talep edip etmediği, üçüncüsü de mahkemenin bu konuda ihtiyati tedbir kararı verip vermeyeceği; gelirse idari ibrasızlığın yürütmesi durdurulur. Seçimle ilgili de bir ihtiyati tedbir kararı verilirse tüzüğün ilgili hükümleri bakımından da ihtiyati tedbir kararı verirse o zaman seçim takvimi durmuş olur ve bu yönetim görevine devam etmiş olur ama böyle ihtiyati tedbir kararı verilmezse sadece davanın açılmış olması bu seçim sürecinde takviminin işlemesine hukuken engel değildir."