Galatasaray’ın 30 Nisan’da gerçekleşecek seçimi öncesi camiada hareketlilik devam ediyor. Son günlerde adaylığı konusunda kamuoyunda ve basında haberler çıkan Ali Sabancı’nın seçime girip girmeyeceği konusunda Sabancı’nın Avukatı Rezan Epözdemir, Habertürk’e özel açıklamalarda bulundu.

Galatasaray eski Başkan Yardımcısı ve Ali Sabancı’nın avukatı Rezan Epözdemir, “Ali Bey ile Galatasaray üzerine çokça değerlendirme yapıyoruz. Ancak kendisi bu dönem itibariyle aday olmayacağını bana net bir şekilde ifade etti” dedi.