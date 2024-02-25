Reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. İzledikleri yapımların AB ve total sıralamasında kaçıncı sırada olduğunu merak edenler için dünün reyting sonuçlarını haberimizde bir araya getirdik. Peki, dün hangi yapım reytinglerde birinci oldu, en çok ne izlendi? İşte, 24 Şubat Cumartesi günkü reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...