Reyting sonuçları açıklanıyor! 20 Ocak 2024 Cumartesi dünün AB ve Total reyting sonuçları
Reyting sonuçları her gün bir önceki günün yapımlarına göre belirleniyor. 20 Ocak Cumartesi günü ekranlara gelen Güldür Güldür Show, Gönül Dağı, Kardeşlerim ve Survivor All Star reyting sıralamasında birinci olabilmek için rekabet etti. İşte, 20 Ocak 2024 Cumartesi dünün AB ve total reyting sonuçlarına dair detaylar...
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Sevdikleri programın reytinglerde kaçıncı sırada olduğunu merak eden televizyon izleyicileri, reyting sonuçlarını araştırıyor. Dün akşam birçok dizi ve program reytinglerde ilk sıralarda yer alabilmek için yarıştı. Reyting sonuçlarına göre AB ve total sıralamasını sizler için bir araya getirdik. İşte, 20 Ocak 2024 dünün reyting sonuçları Total ve AB sıralaması...
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20 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz belli olmadı. AB ve total reyting sıralaması açıklandığında haberimize eklenecek.
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20 OCAK 2024 AB REYTİNG SONUÇLARI
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