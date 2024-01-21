Sevdikleri programın reytinglerde kaçıncı sırada olduğunu merak eden televizyon izleyicileri, reyting sonuçlarını araştırıyor. Dün akşam birçok dizi ve program reytinglerde ilk sıralarda yer alabilmek için yarıştı. Reyting sonuçlarına göre AB ve total sıralamasını sizler için bir araya getirdik. İşte, 20 Ocak 2024 dünün reyting sonuçları Total ve AB sıralaması...