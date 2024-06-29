Reyting sonuçları, 29 Haziran Cumartesi günü yayınlanan yapımların izleyicileri tarafından araştırılıyor. Gün boyunda birçok dizi, ana haber bülteni ve program yayınlanırken hepsi reytinglerde üst sıralarda yer alabilmek için mücadele verdi. Dün akşam Arka Sokaklar, Aranan Adam, İstila seyircisi ile buluştu. İşte, 28 Haziran reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...