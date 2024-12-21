Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar dünün reyting sonuçları birincisi kim?

        Reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar dünün reyting sonuçları birincisi kim?

        Reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. 20 Aralık Cuma akşamı Show TV'de Kızılcık Şerbet, Kanal D'de Arka Sokaklar, Star TV'de Yalı Çapkını izleyici karşısına çıktı. İzledikleri yapımların Total ve AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ''Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar dünün reyting sonuçları birincisi kim? İşte 20 Aralık 2024 Reyting sonuçları sıralaması…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 08:24 Güncelleme: 21.12.2024 - 08:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yeni günün sabahında reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 20 Aralık 2024 reyting sonuçları ile Total, AB sıralamasında birinci olan yapım…

        • 2

          REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

          GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

          13 Aralık 2024 reyting sonuçları açıklandı.

          Total'de Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 1. sırayı kimseye bırakmadı. ATV'nin gündüz kuşağı programı Esra Erol’da, 2. sırada yer aldı. Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar ise 3. sırayı kaptı.

        • 3

          Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, AB grubunda da zirveyi kaptı. Kızılcık Şerbeti Özeti, 2. sırayı almayı başardı. Now'un haber programı Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber ise 3. sırada yer aldı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 üniversiteye rektör atadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 üniversiteye rektör atadı
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Bahçeli: Görüşmeleri bizi memnun eder
        Bahçeli: Görüşmeleri bizi memnun eder
        "Kariyerimde ilk kez burada görüyorum"
        "Kariyerimde ilk kez burada görüyorum"
        Fenerbahçe'ye Eyüpspor çelmesi!
        Fenerbahçe'ye Eyüpspor çelmesi!
        "Mourinho takımı yerle bir etti!"
        "Mourinho takımı yerle bir etti!"
        Öldürmeden önce internette araştırma yapmış!
        Öldürmeden önce internette araştırma yapmış!
        ABD'den Colani'ye ziyaret
        ABD'den Colani'ye ziyaret
        Hamas ile İsrail arasındaki ihtilaf noktaları
        Hamas ile İsrail arasındaki ihtilaf noktaları
        Tesla, 700 bin aracını geri çağırıyor
        Tesla, 700 bin aracını geri çağırıyor
        Bakan Fidan, Baerbock ile görüştü
        Bakan Fidan, Baerbock ile görüştü
        İşte Yargıtay kararının gerekçesi
        İşte Yargıtay kararının gerekçesi
        UnitedHealthcare CEO'sunu öldüren Luigi Mangione ölüm cezası alabilir
        UnitedHealthcare CEO'sunu öldüren Luigi Mangione ölüm cezası alabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dybala transferinde 2 şüphe!
        Dybala transferinde 2 şüphe!
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Habertürk Anasayfa