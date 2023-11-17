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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları açıklandı! İşte 16 Kasım reyting sonuçları listesinde! Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star, Aldatmak reytinglerde kaçıncı oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı! İşte 16 Kasım reyting sonuçları AB ve total liste

        Reyting sonuçları 16 Kasım Perşembe günü ekrana gelen yapımların ardından merak ediliyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star ve Aldatmak gibi yapımlar reyting yarışında rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 16 Kasım reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 10:28 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:28
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        • 1

          Reyting sonuçları 16 Kasım Perşembe günü ekrana gelen yapımların ardından magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star, Aldatmak, rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte merak edilen sonuçlar...

        • 2

          16 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          1 ESRA EROL'DA

          2 HUDUTSUZ SEVDA

          3 ALDATMAK

          4 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR

          5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

          6 SAKLA BENI

          7 ATV ANA HABER

          8 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER

          9 SHOW ANA HABER

          10 HUDUTSUZ SEVDA (OZET)

        • 3

          16 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI

          1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR

          2 ALDATMAK

          3 HUDUTSUZ SEVDA

          4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

          5 ESRA EROL'DA

          6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER

          7 SAKLA BENI

          8 KANAL D ANA HABER

          9 GULDUR GULDUR SHOW (TKR)

          10 HUDUTSUZ SEVDA (OZET)

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

        BURÇLAR

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        İkizler
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        Yengeç
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        Başak
        Terazi
        Terazi
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        Oğlak
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