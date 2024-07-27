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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Temmuz dünün reyting sonuçları ile Total, AB, ABC1 sıralaması

        Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Temmuz dünün reyting sonuçları ile Total, AB, ABC1 sıralaması

        Reyting sonuçları ile düne ait Total, AB sıralaması belli oluyor. Her gün bir önceki günün reyting sıralaması belli oluyor. 26 Temmuz Cuma akşamı Kanal D ekranlarında Password yeni bölümü, Show TV'de Turist, Star TV'de de Kolonya Cumhuriyeti ekranlara geldi TV8'de ise MasterChef Türkiye yeni bölümü izleyici karşısına çıktı. Peki 26 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? İşte dünün reyting sonuçları ile Total, AB, ABC1 sıralaması

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 08:27 Güncelleme: 27.07.2024 - 08:27
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        • 1

          Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz hangi yapımın birinci oldu sorusu yanıt buluyor. Dün akşam Kanal D ekranlarında Password yeni bölümü, Show TV’de Turist, Star TV'de de Kolonya Cumhuriyeti ekranlara geldi TV8’de ise MasterChef Türkiye yeni bölümü izleyici karşısına çıktı. Peki dünün reyting sonuçları nasıl? İşte güncel reyting sonuçları birincisi

        • 2

          REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

          GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI

          Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye", 2. sırada Now TV'de ekrana gelen Türk filmi "Gurbetçi Şaban", 3.sırada "Now Ana Haber" yer aldı.

          AB'de 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada "Masterchef Türkiye"nin özeti, 3.sırada "Now Ana Haber" yer aldı.

        • 3
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