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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tramvayın çarptığı adam öldü! O anlar kamerada | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Tramvayın çarptığı adam öldü! O anlar kamerada!

        İstanbul Fatih'te tramvay yolundan, karşıya geçmeye çalışan bir kişiye tramvay çarptı. Tramvayın çarpmasıyla adam hayatını kaybederken yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 14:52 Güncelleme: 27.07.2024 - 14:53
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        Tramvayın çarptığı adam öldü! O anlar kamerada!
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        İstanbul'da olay, dün saat 21.30 sıralarında T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı Beyazıt durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye tramvay çarptı.

        RAYLAR İLE PERON ARASINDA SIKIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre çarpmanın şiddetiyle adam raylar ile peron arasında sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARTILDI

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tramvay ve rayların arasına sıkışan vatandaşı kaldırım taşlarını sökerek sıkıştığı yerden çıkardı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kimliği öğrenilemeyen vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi.

        KAZA ANI KAMERADA

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde adam yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada tramvayın çarptığı ve raylar ile peron arasında sıkıştığı görülüyor.

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        #istanbul
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