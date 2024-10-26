Cuma günü televizyonda dizi, film, yarışma programı gibi farklı birçok yapım vardı. Yayınlanan farklı yapımlar arasında sadece bir yapım zirvenin sahibi olacak. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Ekim dünün reyting sonuçlarına göre Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını kim birinci oldu?