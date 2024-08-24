Reyting sonuçları açıklandı! 23 Ağustos dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralaması nasıl?
Reyting sonuçları ile birinci olan yapım belli oluyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belli oluyor. Dün ekranlarda Hızlı ve Öfkeli 6, Ekşi Elmalar, Postacı, Kod Adı: Olympus, Kim Milyoner Olmak İster, Hayat Işığım ve MasterChef Türkiye gibi programlar yer aldı. Peki 23 Ağustos Dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralaması nasıl? İşte reyting sonuçları birincisi
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Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz düne ait sıralama araştırılıyor. 23 Ağustos Cuma akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sonuçları sıralamasında birinci olmak için yarıştı. Peki 23 Ağustos Reyting sonuçları birincisi kim?
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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Reyting sonuçları açıklandı. Total'de 1. sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Now Ana Haber”, 3. sırada “Show Ana Haber” yer aldı.
AB'de 1 .sırada “Masterchef Türkiye”, 2. sırada Atv’de ekrana gelen “Kim Milyoner Olmak İster”, 3. sırada “Kanal D Ana Haber” yer aldı.
GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Now Ana Haber”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Kim Milyoner Olmak İster” yer aldı AB'de 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Now Ana Haber”, 3.sırada “Kim Milyoner Olmak İster” yer aldı.
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