Çinli otomobil markası Lynk & Co cephesinde önemli bir gelişme yaşandı.

Habertürk'ün Ocak ayındaki haberinde Türkiye'deki yapılanmasını duyurduğu marka, otomobillerinin satışına resmen başladı.

Temmuz ayından bu yana otomobillerini Kozyatağı'ndaki genel merkezinin bahçesinde bekleten şirket, internet sitesinden yaptığı duyuruda fiyatlarını kamuoyuna açıkladı.

Buna göre, Geely Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Lynk & Co'nun 01 modeli, lansmana özel olarak 2 milyon 99 bin TL'den satışa sunuldu.

Hatırlanacak olursa, önceki ay plug-in hibrit otomobillerin ÖTV'sinde değişikliğe gidilmişti. Düzenleme kapsamında, kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında, elektrikli menzil değeri de 70 ve üzerinde kilometrede olan plug-in hibrit otomobiller yeni belirlenen düşük ÖTV dilimlerine girebiliyor.

Karbon emisyon değeri 24 g/km olan Çinli markanın SUV modeli, plug-in hibrit otomobillerde yapılan ÖTV güncellemesi sayesinde yüzde 30 ÖTV diliminde yer alıyor.

4561 mm uzunluğa sahip Lynk & Co 01, 1857 mm genişliğe ve 1694 mm uzunluğa sahip. Otomobilin dingil mesafesi 2734 mm, yerden yükseliği de 213 mm olarak açıklanıyor. 01, WLTP normlarına göre 75 km messfeyi sadece elektrik ile gidebiliyor.

1.5 litre benzinli motor birlikteliği ile çalışan plug-in hibrit sistem, gücünü 7 ileri şanzıman ile ön tekerleklere aktarıyor. Birleşik sistemin toplam gücü 261 beygir, tork değeri ise 425 Nm olarak açıklanıyor. Otomobilde toplam kapasitesi 17.7 kWh olan yüksek yoğunluklu lityum batarya görev yapıyor.

Önden çekişli SUV model, plug-in hibrit, yani şarj edilebilir hibrit motor ile Türkiye'ye geldi.

Bu şartları sağlayıp, motor silindir hacmi 1.6 litreyi geçmeyen plug-in hibrit otomobillerde, eğer vergi matrahı da 1 milyon 350 bin TL'nin altında kalıyorsa ÖTV oranı yüzde 30'a kadar iniyor.

Kasko Değer Listesi'ne göre, Lynk & Co 01'in fiyatının 2 milyon 600 TL olduğunu Ocak ayında tespit etmiştik. O dönem yüzde 80 ÖTV'de yer alan otomobilin bugün açıklanan fiyatı ise, ÖTV'de yapılan güncellemenin etkisini gösteriyor.

DİSTRİBÜTÖRÜ DE ÇİNLİ

Ocak ayındaki haberimizden sonra, Lynk & Co'nun Türkiye distribütörünün kim olduğu da merak konusu haline gelmişti.

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, Lynk & Co Türkiye'ye Çinli perakende grubu Foalken tarafından getirildi. Şirketin Türkiye'deki resmi unvanı ise Foalken Otomotiv Limited Şirketi olarak belirlendi.

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10 bayi ile Türkiye'de faaliyete geçen markanın, İstanbul'da 2 bayisi yer alıyor. Lynk & Co'nun diğer bayileri ise Trabzon, Diyarbakır, Bursa, Gaziantep, Denizli, Konya, Adana ve Ankara'da bulunuyor.

Lynk & Co'nun Türkiye genel merkezinin, uzun yıllar boyunca Hyundai Assan tarafından kullanılan fakat 2023'de Hyundai Assan'ın genel müdürlüğünü başka bir adrese taşınması ile boşa çıkan bina olduğunu da belirtelim.

Önceki ay, şirketin bir süredir otomobillerini Kozyatağı'ndaki genel merkezinin bahçesinde beklettiğini görüntülemiştik.

Görsel Habertürk'e aittir.

Lynk & Co'nun geçmişinden de biraz bahsetmek gerekirse, şirket Geely ve Volvo tarafından 2016 yılında ortaklaşa kuruldu.

Geely ve Volvo'nun birlikte geliştirdiği kompakt modüler mimari (CMA) platformu üzerinde otomobillerini üreten markanın 01, 05, 06, 08 ve 09 olmak üzere 5 farklı modeli bulunuyor. Türkiye'de ise şuan için bu modellerden sadece 01 satışa sunuluyor.

ÇİNLİLERİN SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Lynk & Co ile birlikte, Türkiye'de varlık gösteren Çinli marka sayısı da 11'e yükseldi.

BYD, Hongqi, otomobilleri SAIC tarafından üretilen MG, Leap Motor, Chery, DFSK, Skywell, Voyah, SWM Türkiye'de faaliyette olan Çinli otomobil markaları arasında bulunuyor. Bu markaların büyük çoğunluğu ise 2023'te Türkiye'ye ayak bastı.

Ticari araç tarafında ise DFSK ile SAIC tarafından üretilen Maxus Türkiye'de araçlarını satarken, bir başka Çinli Foton da Tunland isimli pick-up modelini tüketici ile buluşturmak için gün sayıyor.