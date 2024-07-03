Reyting sonuçları açıklandı mı? 2 Temmuz dünün reyting sonuç sıralamasına göre kim birinci oldu?
Reyting sonuçları ile dünün birincisi belli oluyor. Dün akşam Avusturya Türkiye maçı yayınlandı. Milli maç TRT 1 ekranlarından naklen izleyiciyle buluştu. Dizilerin sezon finali bölümleri de ilgiyle izleniyor. Peki 2 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte Total, AB, ABC1 reyting sonuçları sıralaması
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Reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. Geçen hafta Total'de reyting listesinin ilk sırasında Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırasında Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı. Dün akşam EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları, 19:00'da Romanya-Hollanda karşılaşması, akşam 22’de Avusturya-Türkiye maçı, Show TV’de Ay Lav Yu isimli yerli sinema filmi, Star TV’de ise Dedemin Fişi filmi yer aldı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte reyting sonuçları sıralaması
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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Reyting sonuçları açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
25 HAZİRAN REYTİNG SIRALAMASI
Total'de reyting listesinin ilk sırasında Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırasında Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.
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AB'de birinci sırada İngiltere Slovenya UEFA EURO 2024 Karşılaşması, ikinci sırada Hollanda Avusturya maçı, üçüncü sırada Müge Anlı yer aldı.
25 HAZİRAN 2024 SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1- Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
2- MasterChef Türkiye - TV8
3- Esra Erol'da - ATV
4- İngiltere-Slovenya UEFA EURO 2024 Karşılaşması - TRT 1
5- NOW Ana Haber- NOW
6- Hollanda-Avusturya UEFA EURO 2024 Karşılaşması - TRT 1
7- Gülen Gözler - SHOW TV
8- Iron Man - Kanal D
9- ATV Ana Haber - ATV
10- ATV Gün Ortası - ATV
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