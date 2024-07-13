Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralama birincisi kim oldu?
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor. Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel filmler ve diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi. Peki 12 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralama birincisi kim oldu?
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Reyting sonuçları merak ediliyor. 12 Temmuz Cuma akşamı Kanal D ekranlarında Hızlı ve Öfkeli 9, Show TV’de Katil Avcısı, Star TV'de de Görümce filmi, TV8’de ise MasterChef Türkiye yayınlandı. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte dünün reyting sonuçları sıralaması
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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
Total'de 1. sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Portekiz-Fransa UEFA Euro 2024 Karşılaşması”, 2. sırada TRT1’de ekrana gelen “İspanya-Almanya UEFA Euro 2024 Karşılaşması”, 3. sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye” yer aldı.
AB'de 1. sırada “Portekiz-Fransa UEFA Euro 2024 Karşılaşması”, 2. sırada “İspanya-Almanya UEFA Euro 2024 Karşılaşması”, 3. sırada “Masterchef Türkiye” yer aldı.
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