Reyting sonuçları açıklandı! 11 Temmuz dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralaması nasıl?
Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. Total, AB sıralamaya göre en çok izlenen yapım belli oluyor. 11 Temmuz Perşembe Kanal D'de fenomen dizi Aşk-ı Memnu tekrarı, NOW TV'de Hababam Sınıfı Merhaba filmi, TRT 1'de Sen Türkülerini Söyle şarkı yarışması yayınlandı. Buna göre reyting sonuçları açıklandı. İşte, 11 Temmuz dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralaması
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Reyting sonuçları merak ediliyor. Dün akşam maçlar, diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte 11 Temmuz reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi...
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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Reyting sonuçları açıklandı. 11 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Now Ana Haber”, 3.sırada Atv’de yayınlanan “Alan” yer aldı.
AB'de 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Alan”, 3.sırada “Now Ana Haber” yer aldı. ABC'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Now Ana Haber”, 3.sırada “Alan” yer aldı.
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GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Now Ana Haber”, 3.sırada Atv’de yayınlanan “Alan” yer aldı.
AB'de 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Alan”, 3.sırada “Now Ana Haber” yer aldı.
ABC'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Alan”, 3.sırada “Now Ana Haber” yer aldı.
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