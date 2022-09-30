29 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün ekrana gelen "Gelsin Hayat Bildiği Gibi - Camdaki Kız - Aldatmak" gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

İşte 26 Eylül reyting sonuçları total ve AB listede ilk ona giren yapımlar listesi henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.