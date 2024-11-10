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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 9 Kasım 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi belli oldu! Anne, Gönül Dağı, Yabani, Güldür Güldür Show…

        Reyting sonuçları 9 Kasım 2024: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu!

        Dün akşam Anne, Gönül Dağı, Yabani dizileri ile Güldür Güldür Show ve MasterChef Türkiye programları yeni bölümleriyle ekrana geldi. G.O.R.A ve Cennete Bilet adlı filmler de filmseverlerle buluştu. Medya gündemini yakından takip edenler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber AB ve Total tablosu için arama motorlarına yöneldi. Peki, 9 Kasım 2024 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl? Dünün reyting sonuçları 9 Kasım Cumartesi listesi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 08:01 Güncelleme: 10.11.2024 - 10:50
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        • 1

          9 Kasım Cumartesi akşamı Kanal D’de Anne, Now TV’de Yabani, TRT 1’de Gönül Dağı dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV’de Güldür Güldür Show, Star TV’de G.O.R.A, ATV’de Cennete Bilet ve TV8’de MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları arasından hangisinin günün birincisi olduğu merak edildi. Peki, 9 Kasım 2024 Cumartesi reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        • 2

          9 KASIM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          9 Kasım 2024 reyting sonuçları açıklandı.

          Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyiciyle buluşan ‘’Gönül Dağı’’, 2. sırada ‘’Gönül Dağı’’ dizisinin özeti, 3. sırada Now TV’de yayınlanan ‘’Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu’’ yer aldı.

          AB’de 1. sırada ‘’Gönül Dağı’’, 2. sırada ‘’MasterChef Türkiye’’, 3. sırada ‘’Gönül Dağı’’ dizisinin özeti yer aldı.

          İşte dünün AB ve Total sıralaması;

        • 3

          9 KASIM 2024 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Gönül Dağı - TRT 1

          Gönül Dağı (Özet) - TRT 1

          Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu - NOW

          MasterChef Türkiye - TV8

          Yalan - Kanal D

          Yabani - NOW

          Güldür Güldür Show Özet - Show TV

          Kanal D Ana Haber - Kanal D

          Show Ana Haber - Show TV

          Güldür Güldür Show - Show TV

        • 4

          9 KASIM 2024 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

          Gönül Dağı - TRT 1

          MasterChef Türkiye - TV8

          Gönül Dağı (Özet) - TRT 1

          Güldür Güldür Show - Show TV

          Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu - NOW

          Güldür Güldür Show Özet - Show TV

          Yabani - NOW

          Kanal D Ana Haber - Kanal D

          Sıcak Gelişme - Kanal D

          Show Ana Haber - Show TV

        • 5
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