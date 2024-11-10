Reyting sonuçları 9 Kasım 2024: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu!
Dün akşam Anne, Gönül Dağı, Yabani dizileri ile Güldür Güldür Show ve MasterChef Türkiye programları yeni bölümleriyle ekrana geldi. G.O.R.A ve Cennete Bilet adlı filmler de filmseverlerle buluştu. Medya gündemini yakından takip edenler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber AB ve Total tablosu için arama motorlarına yöneldi. Peki, 9 Kasım 2024 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl? Dünün reyting sonuçları 9 Kasım Cumartesi listesi.
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9 Kasım Cumartesi akşamı Kanal D’de Anne, Now TV’de Yabani, TRT 1’de Gönül Dağı dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV’de Güldür Güldür Show, Star TV’de G.O.R.A, ATV’de Cennete Bilet ve TV8’de MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları arasından hangisinin günün birincisi olduğu merak edildi. Peki, 9 Kasım 2024 Cumartesi reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
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9 KASIM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
9 Kasım 2024 reyting sonuçları açıklandı.
Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyiciyle buluşan ‘’Gönül Dağı’’, 2. sırada ‘’Gönül Dağı’’ dizisinin özeti, 3. sırada Now TV’de yayınlanan ‘’Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu’’ yer aldı.
AB’de 1. sırada ‘’Gönül Dağı’’, 2. sırada ‘’MasterChef Türkiye’’, 3. sırada ‘’Gönül Dağı’’ dizisinin özeti yer aldı.
İşte dünün AB ve Total sıralaması;
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9 KASIM 2024 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Gönül Dağı - TRT 1
Gönül Dağı (Özet) - TRT 1
Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu - NOW
MasterChef Türkiye - TV8
Yalan - Kanal D
Yabani - NOW
Güldür Güldür Show Özet - Show TV
Kanal D Ana Haber - Kanal D
Show Ana Haber - Show TV
Güldür Güldür Show - Show TV
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9 KASIM 2024 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
Gönül Dağı - TRT 1
MasterChef Türkiye - TV8
Gönül Dağı (Özet) - TRT 1
Güldür Güldür Show - Show TV
Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu - NOW
Güldür Güldür Show Özet - Show TV
Yabani - NOW
Kanal D Ana Haber - Kanal D
Sıcak Gelişme - Kanal D
Show Ana Haber - Show TV
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