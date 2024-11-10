9 Kasım Cumartesi akşamı Kanal D’de Anne, Now TV’de Yabani, TRT 1’de Gönül Dağı dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV’de Güldür Güldür Show, Star TV’de G.O.R.A, ATV’de Cennete Bilet ve TV8’de MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları arasından hangisinin günün birincisi olduğu merak edildi. Peki, 9 Kasım 2024 Cumartesi reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…