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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 8 Şubat Perşembe AB ve total sıralama: Dün reytinglerde kim birinci oldu Survivor, İnci Taneleri, Güldür Güldür Show mu?

        Reyting sonuçları 8 Şubat: Dün en çok ne izlendi?

        8 Şubat Perşembe günü reytinglerde birçok dizi, film ve program karşı karşıya geldi. Gündüz ve gece yayın kuşağı, reytinglerde birinci olmak için yarıştı. Dün gece Güldür Güldür Show, Survivor All Star ve Sakla Beni gibi yapımlar vardı. Peki, 8 Şubat Perşembe günü reytinglerde kim birinci oldu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 10:06 Güncelleme: 09.02.2024 - 10:06
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        • 1

          Reyting sonuçları 8 Şubat... Dün akşam; Güldür Güldür Show, Survivor All Star, Sakla Beni, Hudutsuz Sevda, Aldatmak, İnci Taneleri gibi birçok iddialı yapım ekranlardaydı. Her yapım reytinglerde birinci olmak için yarıştı. Peki, 8 Şubat Perşembe günü reytinglerde kim birinci oldu? İşte, detaylar...

        • 2

          8 ŞUBAT TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Reyting sonuçları henüz gelmedi. Geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        • 3

          8 ŞUBAT AB REYTİNG SONUÇLARI

          Reyting sonuçları henüz gelmedi. Geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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