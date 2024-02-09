Reyting sonuçları 8 Şubat... Dün akşam; Güldür Güldür Show, Survivor All Star, Sakla Beni, Hudutsuz Sevda, Aldatmak, İnci Taneleri gibi birçok iddialı yapım ekranlardaydı. Her yapım reytinglerde birinci olmak için yarıştı. Peki, 8 Şubat Perşembe günü reytinglerde kim birinci oldu? İşte, detaylar...