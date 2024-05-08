Reyting sonuçları açıklanıyor: 7 Mayıs 2024 dünün AB ve total reyting sıralaması
Her gün olduğu gibi dün de gündüz ve akşam kuşağında pek çok dizi ve program ekranlara geldi. 7 Mayıs Salı günü televizyonda Bahar tekrar bölümüyle yayınlanırken; Mehmed: Fetihler Sultanı ve Survivor yeni bölümleriyle izleyicisi ile buluştu. İşte, 7 Mayıs 2024 dünün AB ve total reyting sıralaması...
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Dün ekranlara gelen birbirinden iddialı yapımlar reytinglerde zirveye oturabilmek için yarıştı. Reyting sonuçları, televizyon seyircileri tarafından merak konusu oldu. Peki, dün reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte, 8 Mayıs Salı reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...
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7 MAYIS 2024 SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 7 Mayıs Salı gününe dair reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
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7 MAYIS 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI
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