Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 7 Aralık Cumartesi akşamı Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT 1’de Gönül Dağı, Now’da Yabani, TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV’de Sahipsizler ve Kanal D’de Holding dizileri tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Peki, 7 Aralık 2024 Cumartesi reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…