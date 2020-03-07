REYTİNG SONUÇLARI 6 MART CUMA

6 Mart tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklandı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli oluyor. İşte Cuma reyting sonuçları listesi...