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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 5 Mart 2025: Sandık Kokusu, Annem Ankara, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla... AB ve Total'de dünün reyting birincisi belli oldu

        Reyting sonuçları 5 Mart 2025: İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi olan yapım

        Dünün reyting sonuçları 5 Mart Çarşamba sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Sandık Kokusu, Kanal D'de Annem Ankara, Star TV'de Sahipsizler, ATV'de Kuruluş Osman, Now TV'de Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... ve TV8'de Survivor yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1'de UEFA Şampiyonlar Ligi Feyenoord-Inter maçı ve Benfica-Barcelona maçı ekranlara geldi. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 5 Mart 2025 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 08:41 Güncelleme: 06.03.2025 - 10:26
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          Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 5 Mart Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Annem Ankara, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... ve Survivor yapımları izleyici karşısına çıktı. Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Feyenoord-Inter maçı ve Benfica-Barcelona maçı futbolseverlerle buluştu. İzleyiciler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 5 Mart 2025 Çarşamba reyting sonuçları birincisi…

        • 2

          5 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          5 Mart 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          5 MART 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Kuruluş Osman ATV

          2 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW

          3 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          4 Benfica-Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması TRT 1

          5 Sahipsizler STAR TV

          6 UEFA Şampiyonlar Ligi Özetleri (TKR) TRT 1

          7 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          8 Annem Ankara KANAL D

          9 Esra Erol'da ATV

          10 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Özet) NOW

        • 4

          5 MART 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Sahipsizler STAR TV

          2 Kuruluş Osman ATV

          3 Esra Erol'da ATV

          4 Sahipsizler (Özet) STAR TV

          5 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          6 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW

          7 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar ATV

          8 Kuruluş Osman (Özet) ATV

          9 Atv Ana Haber ATV

          10 Survivor TV8

        • 5
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