Reyting sonuçları 5 Mart 2025: İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi olan yapım
Dünün reyting sonuçları 5 Mart Çarşamba sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Sandık Kokusu, Kanal D'de Annem Ankara, Star TV'de Sahipsizler, ATV'de Kuruluş Osman, Now TV'de Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... ve TV8'de Survivor yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1'de UEFA Şampiyonlar Ligi Feyenoord-Inter maçı ve Benfica-Barcelona maçı ekranlara geldi. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 5 Mart 2025 AB ve Total reyting sıralaması...
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Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 5 Mart Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Annem Ankara, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... ve Survivor yapımları izleyici karşısına çıktı. Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Feyenoord-Inter maçı ve Benfica-Barcelona maçı futbolseverlerle buluştu. İzleyiciler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 5 Mart 2025 Çarşamba reyting sonuçları birincisi…
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5 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
5 Mart 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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5 MART 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Kuruluş Osman ATV
2 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW
3 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
4 Benfica-Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması TRT 1
5 Sahipsizler STAR TV
6 UEFA Şampiyonlar Ligi Özetleri (TKR) TRT 1
7 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
8 Annem Ankara KANAL D
9 Esra Erol'da ATV
10 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Özet) NOW
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5 MART 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Sahipsizler STAR TV
2 Kuruluş Osman ATV
3 Esra Erol'da ATV
4 Sahipsizler (Özet) STAR TV
5 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
6 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW
7 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar ATV
8 Kuruluş Osman (Özet) ATV
9 Atv Ana Haber ATV
10 Survivor TV8
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