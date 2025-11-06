Reyting sonuçları 5 Kasım 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dün en çok izlenen yapım belli oldu
5 Kasım 2025 reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün akşam televizyon kanallarında birbirinden iddialı yapımlar yer aldı. Kanal D'de Eşref Rüya, ATV'de Kuruluş Orhan, Star TV'de Sahipsizler dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax-Galatasaray maçı futbolseverlerle buluştu. Show TV'de Güldür Güldür Show programı ve Now TV'de Ben Onun Annesiyim dizisi tekrar bölümle ekrana geldi. Peki, 5 Kasım 2025 AB ve Total sıralaması ile dün en çok hangi yapım izlendi, reyting birincisi kim oldu?
- 1
Televizyon kanalları arasında reyting mücadelesi devam ediyor. 5 Kasım Çarşamba akşamı Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Sahipsizler dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise Ajax-Galatasaray maçı heyecanı yaşandı. Güldür Güldür Show programı ile Ben Onun Annesiyim dizisi tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Şimdi ise gözler dünün AB ve Total sıralamasına çevrilmiş durumda. Peki dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 5 Kasım 2025 reyting sonuçları.
- 2
5 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
5 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı. İşte dünün AB ve Total sıralaması;
- 3
5 KASIM 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
Ajax – Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1
Eşref Rüya – Kanal D
Eşref Rüya (Özet) – Kanal D
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
MasterChef Türkiye – TV8
Kuruluş Orhan – ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Esra Erol’da – ATV
Show Ana Haber – SHOW TV
Sahipsizler (Özet) – Star TV
-
- 4
5 KASIM 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Ajax – Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1
Eşref Rüya – Kanal D
Eşref Rüya (Özet) – Kanal D
Sahipsizler – Star TV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Esra Erol’da – ATV
Kuruluş Orhan – ATV
Sahipsizler (Özet) – Star TV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Show Ana Haber – SHOW TV
- 5