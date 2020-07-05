REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 4 TEMMUZ 2020 CUMARTESİ

4 Temmuz tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklandı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli oldu. İşte 4 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları...