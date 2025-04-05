Reyting sonuçları 4 Nisan Cuma günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve yarışma programı yayınlandı. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Sustalı Ceylan, Bir Zamanlar İstanbul, Survivor, Arka Sokaklar, İllegal Hayatlar yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki dünün AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 4 Nisan 2025 Reyting sonuçları…