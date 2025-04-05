Reyting sonuçları açıklanıyor! 4 Nisan 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre dünün birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Her gün birbirinden iddialı diziler, filmler, haber ve yarışma programları yayınlanıyor. 4 Nisan Cuma akşamı Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Bir Zamanlar İstanbul ve TV8'de Survivor yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Kanal D'de Arka Sokaklar tekrar bölümüyle, Star TV'de Yalı Çapkını final bölümüyle, ATV'de Sustalı Ceylan ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Now TV'de ise İllegal Hayatlar filmi vardı. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 4 Nisan 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...
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Reyting sonuçları 4 Nisan Cuma günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve yarışma programı yayınlandı. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Sustalı Ceylan, Bir Zamanlar İstanbul, Survivor, Arka Sokaklar, İllegal Hayatlar yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki dünün AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 4 Nisan 2025 Reyting sonuçları…
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4 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Cuma günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
4 Nisan 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 11:00'den sonra açıklanacak ve haberimize eklenecek.
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4 NİSAN 2025 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI
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4 NİSAN 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
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