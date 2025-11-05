Reyting sonuçları 4 Kasım 2025: ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi belli oldu!
Dün akşam kuşağında Show TV'de Bahar, Star TV'de Kral Kaybederse, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Now TV'de Kıskanmak, ATV'de Gözleri Karadeniz dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de ise Arka Sokaklar dizisinin tekrar bölümü yayınlandı. Peki, ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 4 Kasım 2025 reyting sonuçları...
4 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
4 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması şöyle;
4 KASIM 2025 SALI ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Kıskanmak – NOW
Mehmed Fetihler Sultanı – TRT 1
Esra Erol’da – ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Kıskanmak (Özet) – NOW
Bahar – SHOW TV
Kral Kaybederse – STAR TV
MasterChef Türkiye – TV8
Show Ana Haber – SHOW TV
4 KASIM 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI
Kıskanmak – NOW
Mehmed Fetihler Sultanı – TRT 1
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Kıskanmak (Özet) – NOW
Bahar – SHOW TV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Kral Kaybederse – STAR TV
Esra Erol’da – ATV
Show Ana Haber – SHOW TV
MasterChef Türkiye – TV8
4 KASIM 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Esra Erol’da – ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Kıskanmak – NOW
Gözleri Karadeniz – ATV
Mehmed Fetihler Sultanı – TRT 1
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Bahar – SHOW TV
ATV Ana Haber – ATV
Show Ana Haber – SHOW TV
Kıskanmak (Özet) – NOW