Televizyon kanallarında gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden farklı türde program, dizi, film ve yarışma yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler ABC1, AB ve Total sıralamasını merak ediyor. 4 Kasım Salı akşamı Bahar, Kral Kaybederse, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Gözleri Karadeniz, MasterChef Türkiye ve Arka Sokaklar yapımları yayınlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 4 Kasım 2025 reyting sonuçları ABC1, AB ve Total tablosu...