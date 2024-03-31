Reyting sonuçları açıklandı! 30 Mart Cumartesi AB ve total reyting sonuçları
Cumartesi günü gündüz ve akşam olmak üzere birçok yapım seyirci ile buluştu. Dün ekranlarda Güldür Güldür Show, Yan Oda, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı ve Korkma Ben Yanındayım dizi ve programların yeni bölümleri vardı. Peki, yapımlar arasında hangisi birinci oldu? İşte, 30 Mart Cumartesi yani dünün AB ve total reyting sıralaması...
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Dün ekranlarda Güldür Güldür Show, Yan Oda, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı ve Korkma Ben Yanındayım gibi dizilerin yeni bölümleri vardı. Yapımlar arasında kıyasıya reyting mücadelesi devam ediyor. Peki, 30 Mart Cumartesi reytinglerde kim birinci oldu? İşte, Cumartesi yani dünün AB ve total reyting sıralaması...
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30 MART CUMARTESİ 2024 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Gönül Dağı - TRT 1
Survivor All Star - TV8
Krdeşlerim - ATV
Gönül Dağı Özet - TRT 1
Gülbin Tosun ile Now Ana Haber Hafta Sonu
Korkma Ben Yanındayım - NOW
Güldür Güldür Özet - SHOW TV
TRT 1 Ana Haber
Korkma Ben Yanındayım Özet - NOW
Üç Kız Kardeş - KANAL D
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30 MART CUMARTESİ 2024 AB REYTİNG SONUÇLARI
Gönül Dağı - TRT 1
Survivor All Star - TV8
Gülbin Tosun ile Now Ana Haber Hafta Sonu
Güldür Güldür Özet - SHOW TV
Güldür Güldür - SHOW TV
TRT 1 Ana Haber
Yan Oda - STAR TV
Gönül Dağı Özet - TRT 1
Korkma Ben Yanındayım - NOW
Pelin Çift ile GündemÖtesi - TRT 1
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