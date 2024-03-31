Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 30 Mart 2024: Dün (Cumartesi günü) hangi yapım reytinglerde birinci oldu Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı

        Reyting sonuçları açıklandı! 30 Mart Cumartesi AB ve total reyting sonuçları

        Cumartesi günü gündüz ve akşam olmak üzere birçok yapım seyirci ile buluştu. Dün ekranlarda Güldür Güldür Show, Yan Oda, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı ve Korkma Ben Yanındayım dizi ve programların yeni bölümleri vardı. Peki, yapımlar arasında hangisi birinci oldu? İşte, 30 Mart Cumartesi yani dünün AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 11:03 Güncelleme: 31.03.2024 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dün ekranlarda Güldür Güldür Show, Yan Oda, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı ve Korkma Ben Yanındayım gibi dizilerin yeni bölümleri vardı. Yapımlar arasında kıyasıya reyting mücadelesi devam ediyor. Peki, 30 Mart Cumartesi reytinglerde kim birinci oldu? İşte, Cumartesi yani dünün AB ve total reyting sıralaması...

        • 2

          30 MART CUMARTESİ 2024 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Gönül Dağı - TRT 1

          Survivor All Star - TV8

          Krdeşlerim - ATV

          Gönül Dağı Özet - TRT 1

          Gülbin Tosun ile Now Ana Haber Hafta Sonu

          Korkma Ben Yanındayım - NOW

          Güldür Güldür Özet - SHOW TV

          TRT 1 Ana Haber

          Korkma Ben Yanındayım Özet - NOW

          Üç Kız Kardeş - KANAL D

        • 3

          30 MART CUMARTESİ 2024 AB REYTİNG SONUÇLARI

          Gönül Dağı - TRT 1

          Survivor All Star - TV8

          Gülbin Tosun ile Now Ana Haber Hafta Sonu

          Güldür Güldür Özet - SHOW TV

          Güldür Güldür - SHOW TV

          TRT 1 Ana Haber

          Yan Oda - STAR TV

          Gönül Dağı Özet - TRT 1

          Korkma Ben Yanındayım - NOW

          Pelin Çift ile GündemÖtesi - TRT 1

        Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? Yeni bölüm tanıtımı
        Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? Yeni bölüm tanıtımı
        'Sandık Kokusu'ndan yeni tanıtım
        'Sandık Kokusu'ndan yeni tanıtım

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Liderler nerede oy kullanacak?
        Liderler nerede oy kullanacak?
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Bingöl'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Bingöl'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        İsrail'den Gazze'ye gece saldırısı
        İsrail'den Gazze'ye gece saldırısı
        Soba gazı bir aileyi yok etti
        Soba gazı bir aileyi yok etti
        Bodrum'daki kavgada 1 kişi öldü
        Bodrum'daki kavgada 1 kişi öldü
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        Habertürk Anasayfa