Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? Yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

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Yavuzoğlu ailesinin evine yıldırım gibi düşen Parla, Timur için gerginliğe neden olurken; Nevra, Parla’nın Rengin’in kızı olduğunu öğrenmesiyle şok oldu. Tanıtımda, “Rengin kendine gelene kadar Parla bizim evde kalacak” diyen Bahar’ın, Parla’yı bir anne şefkatiyle kucaklaması dikkat çekerken, Parla’nın bildiklerini Bahar’a söyleyip söylemeyeceği de merak konusu oldu.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

İşte Bahar’ın 8. Bölüm Tanıtımı; Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” her salı saat 20.00’de Show TV’de!