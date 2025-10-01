Reyting sonuçları 30 Eylül 2025: ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi?
30 Eylül Salı günü televizyonda programlar, diziler, filmler, maçlar ve yarışmalar izleyicilerle buluştu. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasına girerken bazıları ise ilk 10'da kendisine yer bulamadı. İzledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ise ''Dün en çok ne izlendi, ABC1, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 30 Eylül 2025 ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...
Takip ettikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ise ''Dün en çok ne izlendi?'' sorusunu yönelterek 30 Eylül 2025 reyting sonuçları verilerine ulaşmaya çalışıyor. İşte dünün AB ve Total reyting sıralaması...
30 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
30 Eylül Salı akşamı Show TV’de Bahar, Star TV’de Kral Kaybederse, Now TV’de Kıskanmak, ATV’de Gözleri Karadeniz ve TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri ile TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.
Kanal D’de Ortadirek Şaban filmi ekranlara gelirken TRT 1’de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Hafta mücadelesi Galatasaray-Liverpool maçı futbolseverlerle buluştu.
30 Eylül 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması şöyle;
30 EYLÜL 2025 SALI ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Galatasaray-Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması — TRT 1
Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV
Kıskanmak — NOW
Bahar — SHOW TV
Mehmed: Fetihler Sultanı — TRT 1
Kral Kaybederse — STAR TV
Esra Erol'da — ATV
Gözleri Karadeniz — ATV
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber — NOW
Show Ana Haber — SHOW TV
30 EYLÜL 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI
Galatasaray-Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması — TRT 1
Bahar — SHOW TV
Mehmed: Fetihler Sultanı — TRT 1
Kıskanmak — NOW
Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV
Show Ana Haber — SHOW TV
Kral Kaybederse — STAR TV
Liverpool Basın Toplantısı — TRT SPOR
Bahar (Özet) — SHOW TV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW
30 EYLÜL 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Galatasaray-Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması — TRT 1
Gözleri Karadeniz — ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV
Esra Erol’da — ATV
Kıskanmak — NOW
Mehmed: Fetihler Sultanı — TRT 1
ATV Ana Haber — ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW
Bahar — SHOW TV
Show Ana Haber — SHOW TV
