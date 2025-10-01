Habertürk
        Reyting sonuçları 30 Eylül 2025: Bahar, Kral Kaybederse, Kıskanmak, Galatasaray-Liverpool maçı… İşte ABC1, AB ve Total sıralamasına göre en çok izlenen yapım!

        Reyting sonuçları 30 Eylül 2025: ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi?

        30 Eylül Salı günü televizyonda programlar, diziler, filmler, maçlar ve yarışmalar izleyicilerle buluştu. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasına girerken bazıları ise ilk 10'da kendisine yer bulamadı. İzledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ise ''Dün en çok ne izlendi, ABC1, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 30 Eylül 2025 ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 10:32 Güncelleme: 01.10.2025 - 10:32
        • 1

          Her gün kanallarda birçok program, dizi, film, maç, haber bülteni ve yarışma yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Takip ettikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ise ‘’Dün en çok ne izlendi?’’ sorusunu yönelterek 30 Eylül 2025 reyting sonuçları verilerine ulaşmaya çalışıyor. İşte dünün AB ve Total reyting sıralaması...

        • 2

          30 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          30 Eylül Salı akşamı Show TV’de Bahar, Star TV’de Kral Kaybederse, Now TV’de Kıskanmak, ATV’de Gözleri Karadeniz ve TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri ile TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.

          Kanal D’de Ortadirek Şaban filmi ekranlara gelirken TRT 1’de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Hafta mücadelesi Galatasaray-Liverpool maçı futbolseverlerle buluştu.

          30 Eylül 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          30 EYLÜL 2025 SALI ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

          Galatasaray-Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması — TRT 1

          Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV

          Kıskanmak — NOW

          Bahar — SHOW TV

          Mehmed: Fetihler Sultanı — TRT 1

          Kral Kaybederse — STAR TV

          Esra Erol'da — ATV

          Gözleri Karadeniz — ATV

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber — NOW

          Show Ana Haber — SHOW TV

        • 4

          30 EYLÜL 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

          Galatasaray-Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması — TRT 1

          Bahar — SHOW TV

          Mehmed: Fetihler Sultanı — TRT 1

          Kıskanmak — NOW

          Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV

          Show Ana Haber — SHOW TV

          Kral Kaybederse — STAR TV

          Liverpool Basın Toplantısı — TRT SPOR

          Bahar (Özet) — SHOW TV

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW

        • 5

          30 EYLÜL 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Galatasaray-Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması — TRT 1

          Gözleri Karadeniz — ATV

          Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV

          Esra Erol’da — ATV

          Kıskanmak — NOW

          Mehmed: Fetihler Sultanı — TRT 1

          ATV Ana Haber — ATV

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW

          Bahar — SHOW TV

          Show Ana Haber — SHOW TV

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
