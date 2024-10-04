Reyting sonuçları açıklandı mı? 3 Ekim 2024 AB ve Total sıralaması ile dün en çok hangi yapım izlendi?
Dünün reyting sonuçları ile 3 Ekim Perşembe günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV dizisi Siyah Kalp yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Diğer kanallarda ise İnci Taneleri, Karadut, Aykut Enişte, Hudutsuz Sevda, MasterChef Türkiye yapımları vardı. TRT 1'de ise UEFA Avrupa Ligi maçları Rigas FS-Galatasaray ve Beşiktaş-Eintracht Frankfurt futbolseverlerle buluştu. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 3 Ekim 2024 dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
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Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. Her gün bir önceki güne ait AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılıyor. 3 Ekim Perşembe akşamı Siyah Kalp, İnci Taneleri, Karadut, Aykut Enişte, Hudutsuz Sevda, MasterChef Türkiye, UE UEFA Avrupa Ligi maçları Rigas FS-Galatasaray ve Beşiktaş-Eintracht Frankfurt yayınlandı. Peki hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 3 Ekim 2024 dünün reyting sonuçları tablosu...
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3 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
3 Ekim 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
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3 EKİM 2024 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI
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3 EKİM 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
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