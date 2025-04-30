Reyting sonuçları 29 Nisan 2024: İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi olan yapım
Dünün reyting sonuçları 29 Nisan 2025 Salı sıralaması için araştırmalar başladı. Dünün akşam kuşağında Show TV'de Bahar, Star TV'de Kral Kaybederse, ATV'de Bir Gece Masalı, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı ve TV8'de Survivor yapımları izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de Maymunlar Son Sığınak, Now TV'de ise Cenazemize Hoşgeldiniz filmleri yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 29 Nisan 2025 AB ve Total reyting sıralaması...
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29 Nisan Salı akşamı Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor, Son Sığınak ve Cenazemize Hoşgeldiniz yapımları ekranlara geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Dün akşam ekrana gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarından hangisinin gün birincisi olduğu merak konusu oldu. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 29 Nisan 2025 Salı reyting birincisi.
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29 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
29 Nisan 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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29 NİSAN 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI
1. Kral Kaybederse – Star TV
2. Bahar – Show TV
3. Mehmed: Fetihler Sultanı – TRT 1
4. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
5. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
6. Bahar (Özet) – Show TV
7. Esra Erol'da – ATV
8. Survivor – TV8
9. Arsenal - Paris Saint Germain UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT Spor
10. Mehmed: Fetihler Sultanı (Özet) – TRT 1
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29 NİSAN 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1. Esra Erol'da – ATV
2. Kral Kaybederse – Star TV
3. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
4. Bahar – Show TV
5. Mehmed: Fetihler Sultanı – TRT 1
6. Bir Gece Masalı – ATV
7. ATV Ana Haber – ATV
8. Survivor – TV8
9. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
10. Bir Gece Masalı (Özet) – ATV
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