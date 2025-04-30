29 Nisan Salı akşamı Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor, Son Sığınak ve Cenazemize Hoşgeldiniz yapımları ekranlara geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Dün akşam ekrana gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarından hangisinin gün birincisi olduğu merak konusu oldu. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 29 Nisan 2025 Salı reyting birincisi.