REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 29 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ

29 Haziran tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklandı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli oldu. İşte 29 Haziran Pazartesi reyting sonuçları...