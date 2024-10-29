Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 28 Ekim 2024: Kalpazan, Kızıl Goncalar, Selahaddin Eyyubi... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu? İşte zirvedeki yapım!

        Reyting sonuçları 28 Ekim 2024: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu!

        Dün akşam Güzel Aşklar Diyarı ve Karadut final bölümleriyle ekranlara geldi. Show TV'de Kalpazan, TRT 1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Star TV'de John Wick 2, Now TV'de Kızıl Goncalar ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları izleyici karşısına çıktı. İzledikleri yapımların sıralamasını öğrenmek isteyenler dünün AB ve Total sıralaması araştırmalarına başladı. Peki, 28 Ekim 2024 reyting sonuçları birincisi kim oldu? Dünün reyting sonuçları 28 Ekim Pazartesi listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 09:24 Güncelleme: 29.10.2024 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          28 Ekim Pazartesi akşamı Güzel Aşklar Diyarı ve Karadut dizileri final bölümleriyle; Kalpazan, Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve MasterChef Türkiye yapımları ise yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programlarından hangisinin günün birincisi olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, 28 Ekim 2024 Pazartesi reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        • 2

          28 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          28 Ekim 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          28 EKİM 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Kızıl Goncalar NOW

          2 Kalpazan SHOW TV

          3 MasterChef Türkiye TV8

          4 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi TRT 1

          5 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          6 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          7 Kızıl Goncalar (Özet) NOW

          8 Kalpazan (Özet) SHOW TV

          9 Kanal D Ana Haber KANAL D

          10 Esra Erol'da ATV

        • 4

          28 EKİM 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Kızıl Goncalar NOW

          2 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          3 Kalpazan SHOW TV

          4 Esra Erol'da ATV

          5 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          6 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi TRT 1

          7 MasterChef Türkiye TV8

          8 Kızıl Goncalar (Özet) NOW

          9 Show Ana Haber SHOW TV

          10 Atv Ana Haber ATV

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        Beşiktaş'ın milli sporcusunun kahreden ölümü!
        Beşiktaş'ın milli sporcusunun kahreden ölümü!
        "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"
        "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Damla, 16 yaşındaydı... Cansız bedeni kayalıklara vurdu!
        Damla, 16 yaşındaydı... Cansız bedeni kayalıklara vurdu!
        Gürcistan'da tartışmalı seçim
        Gürcistan'da tartışmalı seçim
        Derbi sonrası ortalık karıştı: Basın mensubuna saldırı!
        Derbi sonrası ortalık karıştı: Basın mensubuna saldırı!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Ağız gargaralarının düzenli kullanımında hipertansiyon uyarısı
        Ağız gargaralarının düzenli kullanımında hipertansiyon uyarısı
        Açık ara önde
        Açık ara önde
        G.Saray'dan Beşiktaş'a olay gönderme!
        G.Saray'dan Beşiktaş'a olay gönderme!
        Sahte polisler yakalandı! 3 gözaltı
        Sahte polisler yakalandı! 3 gözaltı
        "Hak eden kazandı!"
        "Hak eden kazandı!"
        Habertürk Anasayfa