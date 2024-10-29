Reyting sonuçları 28 Ekim 2024: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu!
Dün akşam Güzel Aşklar Diyarı ve Karadut final bölümleriyle ekranlara geldi. Show TV'de Kalpazan, TRT 1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Star TV'de John Wick 2, Now TV'de Kızıl Goncalar ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları izleyici karşısına çıktı. İzledikleri yapımların sıralamasını öğrenmek isteyenler dünün AB ve Total sıralaması araştırmalarına başladı. Peki, 28 Ekim 2024 reyting sonuçları birincisi kim oldu? Dünün reyting sonuçları 28 Ekim Pazartesi listesi…
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28 Ekim Pazartesi akşamı Güzel Aşklar Diyarı ve Karadut dizileri final bölümleriyle; Kalpazan, Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve MasterChef Türkiye yapımları ise yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programlarından hangisinin günün birincisi olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, 28 Ekim 2024 Pazartesi reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
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28 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
28 Ekim 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
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28 EKİM 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Kızıl Goncalar NOW
2 Kalpazan SHOW TV
3 MasterChef Türkiye TV8
4 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi TRT 1
5 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
6 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
7 Kızıl Goncalar (Özet) NOW
8 Kalpazan (Özet) SHOW TV
9 Kanal D Ana Haber KANAL D
10 Esra Erol'da ATV
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28 EKİM 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Kızıl Goncalar NOW
2 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
3 Kalpazan SHOW TV
4 Esra Erol'da ATV
5 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
6 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi TRT 1
7 MasterChef Türkiye TV8
8 Kızıl Goncalar (Özet) NOW
9 Show Ana Haber SHOW TV
10 Atv Ana Haber ATV
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