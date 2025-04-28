Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyicilerle buluşuyor. Dün akşam Deha, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Kardelenler, Çok Güzel Hareketler 2, Doğu Ekspresinde Cinayet ve Survivor ekranlara geldi. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 27 Nisan Pazar AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını için araştırmalara başladı. Peki Hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 27 Nisan 2025 dünün reyting sonuçları tablosu...